Комиссия по иностранным делам: результаты выборов в Белоруссии не могут считаться законными

«Есть веские доказательства того, что результаты президентских выборов в Белоруссии грубо фальсифицированы. Таким образом, комиссия по иностранным делам Рийгикогу Эстонской Республики не может признать официально объявленные результаты выборов легитимными », - говорится в заявлении.

Перед тем, как принять заявку, комитет был уведомлен дипломатом посольства Эстонии в Белоруссии Кальви Ноормяги о ситуации в Белоруссии. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также проинформировал Комиссию о позициях Эстонии на неформальной видео-встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет 14 августа, где в качестве ключевых тем будут обсуждаться президентские выборы в Белоруссии и ситуация в Восточном Средиземноморье.