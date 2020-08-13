Видео ⟩ В Беларуси начались массовые забастовки на крупных предприятиях

И. о. гендиректора в разговоре с корреспондентом TUT.BY сказал, что будет бороться за каждого рабочего и не допустит увольнения по политическим мотивам. «Мы услышали людей, готовы вести переговоры с властью и просим людей вернуться на их рабочие места». Люди кричат: «У вас три часа!».

Несколько десятков рабочих вернулись в цеха, но все больше людей собирается за проходной БЕЛАЗа — уже несколько сотен. Мэр города в разговоре с корреспондентом TUT.BY заверил: он гарантирует, что рабочих БЕЛАЗа, которые вышли выразить свое мнение, не задержат ни на территории завода, ни когда они будут возвращаться домой. На вопрос, могут ли из города убрать ОМОН, глава Жодино заявил, что сегодня же будет встречаться с начальником милиции просить об этом. «Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города».

Во время разговора с рабочими главе города позвонили и передали, что ОМОН готовы вывести из Жодино, если не будет угрозы захвата административных зданий. «В таком случае ОМОН покинет город через 10 минут», — сказал глава города. По его мнению, когда у здания исполкома собралось около 1200 человек, была угроза захвата исполкома. «Люди мирно вышли, разве они что-то разбили, что-то поломали?» — кричали рабочие. «Нет, — ответил мэр. — Но угроза захвата здания была. Это спланированное действие».

Собравшиеся люди кричат, чтобы из города убрали ОМОН и спецназ, говорят, что боятся с детьми выходить из дома. Жители предполагают, что в городе был убит один мирный демонстрант.

По поводу вывода ОМОНа мэр пообещал, что как только не будет угрозы захвата администрации, его выведут. Люди встретили эти слова криками возмущения.

Люди говорили о том, что вышли к зданию горисполкома, потому что хотели увидеть протоколы голосования на выборах, которые не вывесили на избирательных участках.

Мэр пообещал людям, что сегодня в 20.00 встретится с жителями города.

«Я хочу, чтобы мир был в стране, чтобы не воровали наши голоса, чтобы все было честно. Почему ОМОН, милиция так себя ведут с мирным населением, которое ничего не нарушает?Я сейчас боюсь идти домой, как и все. Надеюсь, что нас услышат, нас много, нас 97%», — рассказала одна из жительниц города, у которой работают родственники на БЕЛАЗе.

МАЗ выходит на забастовку. pic.twitter.com/arMvGQ39wu — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 13, 2020

Сотрудники предприятия "Керамин" также поддержали забастовку против фашистской власти и ментовского беспредела в Беларуси.



Когда солидарность не пустой звук pic.twitter.com/PmTAorM6yM — ❌ A.C.A.B. ❌ (@MrMaaay) August 13, 2020

NEWSru.com сообщает, что завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку, потребовав остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей, а также "обеспечить белорусов и весь мир достоверной информацией о том, что происходит в стране".

Весь коллектив предприятия Терразит (а это 135 человек!) ушёл на забастовку! pic.twitter.com/cwP6pJQce8 — У нас проблемы,Хьюстон (@blablashuttle) August 13, 2020

10 августа в городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), сообщалось и о забастовках на Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе. Впоследствии эти данные опровергли, но один из работников на Белорусском металлургическом заводе подтвердил, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.

Кроме того, в телеграм-канале "Экономика Беларуси" появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. "Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", - сказано в заявлении.