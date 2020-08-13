Видео ⟩ В Беларуси начались массовые забастовки на крупных предприятиях

Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси - автостроительного завода БелАЗ - вышли на забастовку сегодня в 12.00 вышли к центральной проходной, поговорить с ними пришли руководство города и предприятия, пишет TUT.by. По данным The Village Беларусь, к забастовке присоединились такие предприятия, как "Гродно-Азот", "Белмедпрепараты", Белгосфилармония, ОАО "Гродножилстрой", "Терразит", "Лидский рынок" и "Керамин". Завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку.
Работники БЕЛАЗа требуют в том числе показать результаты голосования по Жодино, провести честные выборы и вывести ОМОН из города. Люди возмущены тем, что автобусы БЕЛАЗа выделялись милиции для задерживания протестующих. Собравшиеся также просят показать народу протоколы с результатами голосования, которые не были вывешены на избирательных участках. Мэр пообещал встретиться сегодня в 20.00 с жителями города, на этом почти все разошлись. На встрече были замечены сотрудники КГБ.
БелАз скандирует «уходи!» pic.twitter.com/FJ4I4wVhs3— Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020
«Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить», — сообщил работник БЕЛАЗа.
Несколько сотен рабочих БЕЛАЗа приостановили работу и вышли к прессовому цеху. К заводу также пришли жители Жодино, кричат: «Власть с народом!», «БЕЛАЗ, спасибо». Через дорогу люди выстраиваются в цепь, и автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.
«На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи, но если ничего не изменится, нужно бастовать».
Корреспондент TUT.by находится на территории завода. Здесь присутствует руководство города и предприятия. Люди возмущены тем, что автобусы БЕЛАЗа выделялись милиции для задерживания протестующих.
«Какое вы имеете право выделять наши автобусы?! Мы не чувствуем себя в безопасности. На что идут наши налоги? На то, чтобы нас и наших детей избивали?» — говорят рабочие.
Руководство завода просит их разойтись, говорят, что обеденный перерыв уже закончился.
«Моя задача, чтобы вы все получили зарплату», — обратился к рабочим один из руководителей.
На это ему ответили: «Зачем нам зарплата, если мы будем избиты».
Основное требование рабочих — чтобы из города убрали ОМОН. Они сказали руководству города, что не разойдутся, пока их требование не выполнят. Сотрудники предприятия кричат, чтобы руководитель звонил начальнику Жодинской милиции.
«Люди возмущены тем, что 9-го, 10-го, 11-го числа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы. Среди них были и рабочие БЕЛАЗа. Парень шел со второй смены, его скрутили четыре спецназовца, избили. Где он сейчас, мы не знаем: задержан или в больнице», — говорит рабочий.
Его коллега добавляет: «В Жодино нет ОМОНа, мы не знаем, откуда их прислали. На моих глазах задержали человека, который просто гулял в парке. Людей выдергивали из машин на заправках. Спецназ дежурит даже в парках. Мы хотим спокойно гулять по городу, не бояться за себя и детей. Они задерживают мирных людей».
И. о. гендиректора БЕЛАЗа Олег Степук сообщил TUT.BY, что, по его данным, только два сотрудника БЕЛАЗа задержаны, они сейчас пытаются узнать, где эти люди и в каком они состоянии. Также гендиректор заявил, что в милицию отправлено письмо от завода, что готовы взять задержанных на поруки, чтобы их отпустили. Сами рабочие говорят, что задержано гораздо больше, называют и другие фамилии.
И. о. гендиректора в разговоре с корреспондентом TUT.BY сказал, что будет бороться за каждого рабочего и не допустит увольнения по политическим мотивам. «Мы услышали людей, готовы вести переговоры с властью и просим людей вернуться на их рабочие места». Люди кричат: «У вас три часа!».
Несколько десятков рабочих вернулись в цеха, но все больше людей собирается за проходной БЕЛАЗа — уже несколько сотен. Мэр города в разговоре с корреспондентом TUT.BY заверил: он гарантирует, что рабочих БЕЛАЗа, которые вышли выразить свое мнение, не задержат ни на территории завода, ни когда они будут возвращаться домой. На вопрос, могут ли из города убрать ОМОН, глава Жодино заявил, что сегодня же будет встречаться с начальником милиции просить об этом. «Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города».
Во время разговора с рабочими главе города позвонили и передали, что ОМОН готовы вывести из Жодино, если не будет угрозы захвата административных зданий. «В таком случае ОМОН покинет город через 10 минут», — сказал глава города. По его мнению, когда у здания исполкома собралось около 1200 человек, была угроза захвата исполкома. «Люди мирно вышли, разве они что-то разбили, что-то поломали?» — кричали рабочие. «Нет, — ответил мэр. — Но угроза захвата здания была. Это спланированное действие».
Собравшиеся люди кричат, чтобы из города убрали ОМОН и спецназ, говорят, что боятся с детьми выходить из дома. Жители предполагают, что в городе был убит один мирный демонстрант.
По поводу вывода ОМОНа мэр пообещал, что как только не будет угрозы захвата администрации, его выведут. Люди встретили эти слова криками возмущения.
Люди говорили о том, что вышли к зданию горисполкома, потому что хотели увидеть протоколы голосования на выборах, которые не вывесили на избирательных участках.
Мэр пообещал людям, что сегодня в 20.00 встретится с жителями города.
«Я хочу, чтобы мир был в стране, чтобы не воровали наши голоса, чтобы все было честно. Почему ОМОН, милиция так себя ведут с мирным населением, которое ничего не нарушает?Я сейчас боюсь идти домой, как и все. Надеюсь, что нас услышат, нас много, нас 97%», — рассказала одна из жительниц города, у которой работают родственники на БЕЛАЗе.
МАЗ выходит на забастовку. pic.twitter.com/arMvGQ39wu— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 13, 2020
Сотрудники предприятия "Керамин" также поддержали забастовку против фашистской власти и ментовского беспредела в Беларуси.— ❌ A.C.A.B. ❌ (@MrMaaay) August 13, 2020
Когда солидарность не пустой звук pic.twitter.com/PmTAorM6yM
NEWSru.com сообщает, что завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку, потребовав остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей, а также "обеспечить белорусов и весь мир достоверной информацией о том, что происходит в стране".
Весь коллектив предприятия Терразит (а это 135 человек!) ушёл на забастовку! pic.twitter.com/cwP6pJQce8— У нас проблемы,Хьюстон (@blablashuttle) August 13, 2020
10 августа в городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), сообщалось и о забастовках на Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе. Впоследствии эти данные опровергли, но один из работников на Белорусском металлургическом заводе подтвердил, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.
Кроме того, в телеграм-канале "Экономика Беларуси" появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. "Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", - сказано в заявлении.
В телеграм-канале "Мая краiна Беларусь" также опубликовано заявление о бессрочной забастовке с 11 августа. "Забастовка - наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков. Мы требуем новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания", - сказано в заявлении.