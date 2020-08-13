Коронавирусный светофор Финляндии показывает Эстонии зеленый свет. Но надолго ли?

Распространение Covid-19 в Эстонии настолько усилилось, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в четверг за последние 14 дней на 100000 жителей Эстонии было поставлено 9,7 положительных диагнозов. Однако это более восьми случаев на 100 000, что в Финляндии до сих пор считается максимально допустимым показателем для отмены ограничений на поездки.

«В настоящее время в финских портах ситуация с поездками в/из Эстонии не изменилась. Мы ждем более подробной информации от Департамента здравоохранения Финляндии», - сказала пресс-секретарь посольства Финляндии Санна-Леена Имманен. В самой Финляндии кумулятивный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей составляет 4,1.

Карта, которую планируется внедрить в Финляндии, разделит страны на зеленый, желтый и красный. Зеленые страны - это те, где за последние две недели было зарегистрировано менее восьми подтвержденных инфекций на 100 000 человек, и их не нужно помещать в карантин по прибытии в Финляндию, не считая случаев когда, подозревается, что конкретный пассажир может быть носителем вируса.

Помимо Эстонии, в «зеленый» список в настоящее время входят Италия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Венгрия, Лихтенштейн, Норвегия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Кипр, Ирландия, Сан-Марино и Ватикан.

В то же время в последние недели в некоторых «зеленых» странах зарегистрирован рост случаев Covid-19. Например, по данным ECDC, на 100 000 жителей Исландии приходилось 31,1 случаев заражения, в Дании - 24,7, а в Греции - 17,2.

При прибытии в Финляндию из «желтых» стран необходимо соблюдать добровольный карантин, при прибытии из «красных» стран необходимо соблюдать обязательный карантин. По объяснению Санна-Леены Имманен, вероятно, что прибывающие из «красных» стран также сделают тест на коронавирус, если потребуется, путем принуждения. По словам Имманен, вопрос о том, как определить разницу между «желтыми» и «красными» странами, еще решается.