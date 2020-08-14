Урмас Паэт: Белоруссия и Россия

В то же время необходимо учитывать амбиции России. Россия не заинтересована в том, чтобы Белоруссия ускользнула из сферы ее влияния и для предотвращения этого предпримет шаги и не только шаги. Известно, что Белоруссия является пока единственной страной Восточного партнерства, в которой не было горячего или замороженного конфликта. В остальных странах, а именно на Украине, в Молдавии, в Грузии, в Азербайджане и в Армении, все это есть. Наличие такого конфликта — огромный тормоз для развития любой страны.