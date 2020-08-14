Урмас Паэт: Белоруссия и Россия

Сегодня министры иностранных дел ЕС обсуждают ситуацию в Белоруссии. В случае Белоруссии теперь мы можем говорить о введении санкций в отношении конкретных лиц, ответственных за политические репрессии, фальсификации на выборах и уличное насилие. То есть в отношении Лукашенко и его пособников. Также следует требовать новых свободных выборов.
В то же время необходимо учитывать амбиции России. Россия не заинтересована в том, чтобы Белоруссия ускользнула из сферы ее влияния и для предотвращения этого предпримет шаги и не только шаги. Известно, что Белоруссия является пока единственной страной Восточного партнерства, в которой не было горячего или замороженного конфликта. В остальных странах, а именно на Украине, в Молдавии, в Грузии, в Азербайджане и в Армении, все это есть. Наличие такого конфликта — огромный тормоз для развития любой страны.
Поэтому Европейская служба внешних новостей и Министерства иностранных дел стран-членов ЕС на этот раз должны быть впереди этого развития. История преподала серьезные уроки относительно поведения России и ее методов удержания своих соседей в сфере своего влияния. И Европейская служба внешних новостей вместе со странами-членами должны извлечь из этого урок. Если опустить руки или засунуть голову в песок, в случае Белоруссии это может иметь крайне тяжелые последствия.