Сб, 15.08.2020
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  • Очень уютная квартира в престижном районе Таллинна ждет покупателя

ФОТО ⟩ Очень уютная квартира в престижном районе Таллинна ждет покупателя

Kahetoaline Kalamaja korter.

ФОТО: KV.EE

Со вкусом отделанная квартира в Каламая выставлена на продажу и ждет новую семью, пишет портал Kodustiil.

Просторная и светлая квартира общей площадью 53,9 м2 находится на четвертом этаже шестиэтажного дома. Квартира в доме с энергосбережением класса и со стильным интерьером сменит собственника за 163 000 евро.

Двухкомнатная квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть кухня, гостиная, душевая и спальня с окнами от пола до потолка. В прихожей - вместительный шкаф-купе с раздвижными дверцами. Из гостиной выход на балкон площадью 2,7 м2.

Двухкомнатная квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

Кроме того, к квартире относятся кладовая и одно парковочное место во дворе за домом. В квартире круглый год разумные коммунальные расходы.

Двухкомнатная квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

С привлекательным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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