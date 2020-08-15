ФОТО ⟩ Очень уютная квартира в престижном районе Таллинна ждет покупателя

Просторная и светлая квартира общей площадью 53,9 м2 находится на четвертом этаже шестиэтажного дома. Квартира в доме с энергосбережением класса и со стильным интерьером сменит собственника за 163 000 евро.

Двухкомнатная квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE

В квартире есть кухня, гостиная, душевая и спальня с окнами от пола до потолка. В прихожей - вместительный шкаф-купе с раздвижными дверцами. Из гостиной выход на балкон площадью 2,7 м2.

Двухкомнатная квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE

Кроме того, к квартире относятся кладовая и одно парковочное место во дворе за домом. В квартире круглый год разумные коммунальные расходы.

Двухкомнатная квартира в Каламая. ФОТО: KV.EE