Керсти Кальюлайд присоединилась к велосипедному турне NATO Velo

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье присоединилась к начавшемуся накануне велотурне NATO Velo, пишет RusERR.
В турне, которое стартовало в субботу в Тарту, принимают участие военные из Дании, Великобритании и Эстонии. Доехав из Тарту в Пярну, участники в воскресенье утром отправились дальше на Сааремаа.
По словам Кальюлайд, такое мероприятие - хорошая возможность показать красоту Эстонии тем, кто по долгу службу обычно видит вокруг себя только казармы.
В турне принимают участие около 30 военных. Общая протяженность маршрута превышает 1000 км.