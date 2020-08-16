Вс, 16.08.2020
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Керсти Кальюлайд присоединилась к велосипедному турне NATO Velo

President Kersti Kaljulaid ühines Pärnus 26 liitlasvägede sõduri ja ohvitseriga, osaledis NATO Velo rattaretke etapil suvepealinnast Saaremaale.

ФОТО: Lilli Tölp

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье присоединилась к начавшемуся накануне велотурне NATO Velo, пишет RusERR.

В турне, которое стартовало в субботу в Тарту, принимают участие военные из Дании, Великобритании и Эстонии. Доехав из Тарту в Пярну, участники в воскресенье утром отправились дальше на Сааремаа.

По словам Кальюлайд, такое мероприятие - хорошая возможность показать красоту Эстонии тем, кто по долгу службу обычно видит вокруг себя только казармы.

В турне принимают участие около 30 военных. Общая протяженность маршрута превышает 1000 км.

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