Таави Аас: не факт, что ограничения будут сняты

Нельзя спланировать деятельность на неделю вперед

Европарламентарий, реформист Урмас Паэт критически относится к ограничениям. По его словам, запрещать перелеты – это бессмысленная и вредная для Эстонии деятельность, которая наносит реальный ущерб и тем людям, которые возвращаются домой в Эстонию, и тем авиакомпаниям, которые и без того находятся в сложном положении. «Дело усугубляется еще и тем обстоятельством, что наличие авиасообщения не исключает и не способствует распространению коронавируса. Есть возможности пересадок, поэтому такое закрытие авиасообщения со стороны министерства не волнует никого ни в Финляндии, ни в Германии, ни где-то еще», - признал Паэт.

Он добавил: «Это означает, что возможность пересадки в других аэропортах есть как в Амстердаме, Копенгагене и Париже, так и в других городах. Но для людей это сложнее и затратнее, а также увеличивает количество контактов во время перелета. И так будет продолжаться до тех пор, пока Министерство экономики Эстонии не уничтожит все авиалинии, выходящие их Эстонии».

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отмечает, что для людей и авиакомпаний создалось сложное положение: за одну неделю невозможно с полной уверенностью спланировать свою деятельность, однако, этот год из-за пандемии стал особенным, и самой большой целью является защита здоровья населения.

Реорганизация зависит и от LOT

«Как мы видели, возникшее в июле широкое распространение вируса во многом было обусловлено приехавшими из-за рубежа людьми. В этом свете могу смело сказать, что хотя местами ограничения могут создавать неудобства, мы не можем себе даже представить, какой была бы ситуация, если бы этих ограничений в авиасообщении не было вообще. Кроме того, ни одно ограничение не является волшебной палочкой, они действуют во взаимодействии с другими ограничениями и ответственным поведением людей», - сказал Аас.

Нынешние ограничения были разработаны в сотрудничестве Департаментов здоровья Эстонии, Латвии и Литвы и, по словам министра, скорее нужно быть довольными тем, что мы первыми в Европе осмелились и инициировать: «Мы видели, что Великобритания вызвала у граждан состояние паники, введя ограничения на полеты только теперь, что создало потребность обратной миграции во Франции».

У государства по-прежнему имеется план консолидировать под торговой маркой Nordica все три тесно связанные авиакомпании, но, по словам Ааса, это связано и с другими процессами, например, переговорами с польской LOT, которой принадлежат 49 процентов фирмы Regional Jet. По словам министра финансов Мертина Хельме, LOT, конечно, дала понять, что хочет отказаться от своей доли, но они хотят получить больше денег, чем согласилось бы дать государство. Также при реорганизации нужно помнить о том, чтобы Nordica не потеряла лицензии.

Руководитель Nordica: полеты из Таллинна сейчас убыточны

Эрки Урва. ФОТО: Tairo Lutter

На прошлой неделе руководитель Nordica Эрки Урва сказал, что увеличение капитала акций и выдачу кредита еще должно утвердить правительство, поэтому рано говорить о том, в каком направлении можно было бы открыть прямые линии, или в каком порядке будет погашаться долг (в июле Урва говорил, что в последний месяц не был оплачен ни один лизинг – ред.).

О том, разумно ли из-за ограничений открывать прямые сообщения вообще куда-то, руководитель компании сказал, что во многие места, конечно, нет: «Я даже сказал бы, что в нынешний момент большинство тех, кто летает из Таллинна, работают на всех линиях с убытком».

Сейчас пять самолетов дочернего предприятия Xfly, прежнее название Regional Jet, выполняют в Швеции и Дании субподряд для SAS, есть и один перелет, выполняемый под именем Nordicа, и сейчас с редким графиком – три раза в неделю.

По словам Эрки Урва, на проблему нужно смотреть в длительной перспективе, самое главное сейчас взять вирус под контроль.

«Мы являемся песчинкой в глобальном мире авиации, если вакцина не появится, а вирус не будет взят под контроль, я бы лучше вообще не говорил о дальнейших планах. Это касается не только авиации, речь идет обо всем, начиная с туристического сектора и заканчивая экономикой всего мира. Это совершенно беспрецедентный кризис в истории последних столетий, и мы надеемся только на лучшее».

В авиации нужно учитывать и то, что, как и для туризма, лето – это время, когда зарабатывают деньги, а зима – это время, когда деньги тратят, сказал Урва: «Осень и зима приближаются, и по-настоящему сложные времена еще только впереди».