Таави Аас: не факт, что ограничения будут сняты

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, ограничения в авиации могут поставить пассажиров и авиакомпании в сложное положение, но в нынешней ситуации нужно быть довольными уже тем, что мы первым в Европе подняли этот вопрос. Материалы для поддержки государственной компании Nordica уже подготовлены, чтобы быть рассмотренными на заседании правительства, теперь они ждут своего времени в повестке дня, пишет Postimees.
«Европейская комиссия не дала бы разрешения на оказание государственной помощи авиационному предприятию, работающему в убыток и имевшему трудности еще до кризиса. Nordica нашла свою нишу и своим существованием создает серьезную конкуренцию», - сказал министр. По его словам, разрешение Еврокомиссии на оказание госпомощи – это своего рода знак качества.
Теперь решение нужно утвердить, чтобы Nordica и KredEx могли начать переговоры о кредитном договоре, который должен быть заключен до конца этого года.
До кризиса Nordica была в прибыли
Если министр иностранных дел Урмас Рейнскалу сказал на пресс-конференции правительства, что не уверен в финансировании Nordica, поскольку в правительство не поступил четкий и честный бизнес-план, то, по словам Таави Ааса, у всех государственных авиакомпаний, как у Nordica и взявшей в использование торговую марку Xfly компании Regional Jet, так и у Transpordi Varahaldus уже сегодня имеется работающий бизнес-план: «Оказание услуг субподряда другим авиакомпаниям было прибыльным, и за первые два месяца до начала пандемии это принесло Nordica прибыль в полмиллиона евро».
Аас отметил, что до кризиса Nordica сотрудничала с партнерами по четырем пунктам назначения из Таллинна в почти сотне вылетов в неделю, и если в ближайшее время возникнет потребность летать из столицы, компания готова этим сразу заняться. Если весной говорилось, что Nordica предлагает 12 возможных пунктов назначения, то после эти планы пришлось пересмотреть, поскольку авиарынок на сегодняшний день еще не восстановился после пандемии.
Вопрос продления ограничений в авиации пока открыт
«Кроме того, при открытии новых направлений нужно внимательно следить за эпидемиологической обстановкой, которая в последние недели во многих странах весьма ухудшилась и необходимо анализировать окупаемость при открытии этих направлений», - сказал министр, не уточнив, когда и куда прямое сообщение может открыться. Насколько мы помним, Таави Аас подписал распоряжение, согласно которому с 18 мая из Эстонии нельзя открывать авиалинии в страны с высоким риском заражения коронавирусом. Ограничение будет действовать как минимум до 31 августа, а правительство отслеживает ситуацию и решает нужно ли его продлевать: «Глядя на все больше возникающие в последние случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным в плане того, что в этом месяце мы сможем снять все ограничения».
Выдавая разрешение или запрещая, министерство исходит из предела, который при открытии линии должен составлять 25 и меньше заболевших на 100 000 жителей страны в течение последних 14 дней. Поскольку в Дании, Франции и на Кипре коэффициент заражения превысил отметку в 25, до пятницы отмены все рейсы airBaltic между Таллинном и Копенгагеном, а также Парижем. Также был отменен воскресный рейс Ryanair в курортный кипрский город Пафос.
Какие прямые перелеты из Таллинна будут открыты?
Сейчас из Таллинна можно улететь в 17 мест назначения, кроме того планируется открыть следующие прямые сообщения:
- с 24 августа в Амстердам и Брюссель (airBaltic);
- с 31 августа в Стокгольм (SAS);
- с 1 сентября в Герону (Ryanair);
- с 1 сентября в Москву (Aeroflot);
- с 3 сентября в Стамбул (Turkish Airlines);
- с 7 сентября в Киев (Wizz Air);
- с 15 сентября в Львов (Wizz Air).
В случае если авиаограничения Министерства экономики по-прежнему будут в силе, уровень заболеваемости в пунктах назначения должны быть 25 и меньше заболевших на 100 000 человек населения в течение последних 14 дней.
Источник: Таллиннский аэропорт
Нельзя спланировать деятельность на неделю вперед
Европарламентарий, реформист Урмас Паэт критически относится к ограничениям. По его словам, запрещать перелеты – это бессмысленная и вредная для Эстонии деятельность, которая наносит реальный ущерб и тем людям, которые возвращаются домой в Эстонию, и тем авиакомпаниям, которые и без того находятся в сложном положении. «Дело усугубляется еще и тем обстоятельством, что наличие авиасообщения не исключает и не способствует распространению коронавируса. Есть возможности пересадок, поэтому такое закрытие авиасообщения со стороны министерства не волнует никого ни в Финляндии, ни в Германии, ни где-то еще», - признал Паэт.
Он добавил: «Это означает, что возможность пересадки в других аэропортах есть как в Амстердаме, Копенгагене и Париже, так и в других городах. Но для людей это сложнее и затратнее, а также увеличивает количество контактов во время перелета. И так будет продолжаться до тех пор, пока Министерство экономики Эстонии не уничтожит все авиалинии, выходящие их Эстонии».
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отмечает, что для людей и авиакомпаний создалось сложное положение: за одну неделю невозможно с полной уверенностью спланировать свою деятельность, однако, этот год из-за пандемии стал особенным, и самой большой целью является защита здоровья населения.
Реорганизация зависит и от LOT
«Как мы видели, возникшее в июле широкое распространение вируса во многом было обусловлено приехавшими из-за рубежа людьми. В этом свете могу смело сказать, что хотя местами ограничения могут создавать неудобства, мы не можем себе даже представить, какой была бы ситуация, если бы этих ограничений в авиасообщении не было вообще. Кроме того, ни одно ограничение не является волшебной палочкой, они действуют во взаимодействии с другими ограничениями и ответственным поведением людей», - сказал Аас.
Нынешние ограничения были разработаны в сотрудничестве Департаментов здоровья Эстонии, Латвии и Литвы и, по словам министра, скорее нужно быть довольными тем, что мы первыми в Европе осмелились и инициировать: «Мы видели, что Великобритания вызвала у граждан состояние паники, введя ограничения на полеты только теперь, что создало потребность обратной миграции во Франции».
У государства по-прежнему имеется план консолидировать под торговой маркой Nordica все три тесно связанные авиакомпании, но, по словам Ааса, это связано и с другими процессами, например, переговорами с польской LOT, которой принадлежат 49 процентов фирмы Regional Jet. По словам министра финансов Мертина Хельме, LOT, конечно, дала понять, что хочет отказаться от своей доли, но они хотят получить больше денег, чем согласилось бы дать государство. Также при реорганизации нужно помнить о том, чтобы Nordica не потеряла лицензии.
Руководитель Nordica: полеты из Таллинна сейчас убыточны
На прошлой неделе руководитель Nordica Эрки Урва сказал, что увеличение капитала акций и выдачу кредита еще должно утвердить правительство, поэтому рано говорить о том, в каком направлении можно было бы открыть прямые линии, или в каком порядке будет погашаться долг (в июле Урва говорил, что в последний месяц не был оплачен ни один лизинг – ред.).
О том, разумно ли из-за ограничений открывать прямые сообщения вообще куда-то, руководитель компании сказал, что во многие места, конечно, нет: «Я даже сказал бы, что в нынешний момент большинство тех, кто летает из Таллинна, работают на всех линиях с убытком».
Сейчас пять самолетов дочернего предприятия Xfly, прежнее название Regional Jet, выполняют в Швеции и Дании субподряд для SAS, есть и один перелет, выполняемый под именем Nordicа, и сейчас с редким графиком – три раза в неделю.
По словам Эрки Урва, на проблему нужно смотреть в длительной перспективе, самое главное сейчас взять вирус под контроль.
«Мы являемся песчинкой в глобальном мире авиации, если вакцина не появится, а вирус не будет взят под контроль, я бы лучше вообще не говорил о дальнейших планах. Это касается не только авиации, речь идет обо всем, начиная с туристического сектора и заканчивая экономикой всего мира. Это совершенно беспрецедентный кризис в истории последних столетий, и мы надеемся только на лучшее».
В авиации нужно учитывать и то, что, как и для туризма, лето – это время, когда зарабатывают деньги, а зима – это время, когда деньги тратят, сказал Урва: «Осень и зима приближаются, и по-настоящему сложные времена еще только впереди».