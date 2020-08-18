Спасательный департамент выявит короля высотки в забеге по лестнице

Соревнования начнутся в 10:00 и будут проходить как в личном, так и в командном зачете.

По словам организатора соревнований Тийта Умбсаара, во время пожарно-спасательных работ в высотном здании от спасателя требуется огромное количество физических усилий, и это послужило толчком для организации забега «Король высотки».

«Соревнование дает участникам возможность проверить свою выносливость в необычном месте - на лестнице многоэтажного дома. Ранее мы организовывали соревнования в нескольких высотных зданиях, но в этом году мы выбрали вышку для прыжков с трамплина Техванди, чтобы попробовать соревноваться на свежем воздухе. Это сделает просмотр соревнований более увлекательным для зрителей», - сказал Умбсаар.

В этом году соревнования будут намного зрелищнее, потому станет возможным наблюдать одновременно за двумя участниками, бегущими по лестнице. Для борьбы за титул короля высотки участник должен подняться по лестнице с почти 20 килограммами спасательного снаряжения.

По состоянию на вторник, на забег зарегистрировалось почти 100 участников - многие из них сотрудники Спасательного департамента.

Спасатель пожарной команды Кохила Сандер Каур в прошлом году выиграл гонку, посвященную 20-летию забегов королей высотных зданий. Каур, завоевавший титул короля высотного здания, поднялся на 22-й этаж Original Sokos Hotel Viru с почти 20 килограммами спасательного снаряжения за 2 минуты 3,80 секунды.

Самой быстрой участницей соревнований стала Хелен Кийс со временем 2:48,92.