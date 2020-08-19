Рейтинги: рост поддержки EKRE приостановился

Рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, но в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 21 июля по 17 августа, за реформистов голоса готовы отдать 32,3% (снижение на 0,5% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,7% опрошенных.
Консервативную народную партию поддерживает 17,5%. Это на 0,4% меньше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,9 процента респондентов (+0,4%). За ней расположилась "Ээсти 200" (7,6%), поддержка которой выросла на 0,3 процента. "Отечество" поддерживает 6,2% респондентов. Зеленых поддерживают 2,1 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,8 и 0,7% сторонников соответственно.
Совокупная поддержка коалиционных партий (46,4%) на 5,2 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,2%).
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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