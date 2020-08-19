Прокуратура просит суд продлить арест подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ

В среду Пыхьяская окружная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в совершении автомобильной аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека. Адвокат 20-летнего водителя BMW считает, что его подзащитного следует выпустить на свободу, пишет Rus.ERR.
Срок содержания под стражей подозреваемого истекает 21 августа. По оценке прокуратуры, находясь на свободе, молодой человек может совершить новое преступление, а потому следует продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.
Сам подозреваемый сказал, что если его освободят, то он устроится на работу.