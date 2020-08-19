Прокуратура просит суд продлить арест подозреваемого в совершении аварии на Лаагна-теэ

В среду Пыхьяская окружная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в совершении автомобильной аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека. Адвокат 20-летнего водителя BMW считает, что его подзащитного следует выпустить на свободу, пишет Rus.ERR.