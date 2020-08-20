Керсти Кальюлайд обсудила с министрами последние события в Беларуси

«Наша цель - дать возможность белорусскому народу самому решать свое будущее. Особенно сегодня уместно вспомнить об этом здесь, в Эстонии », - сказала Президент республики по окончании встречи. «Эстония до сих пор адекватно реагировала на события. Наши взгляды были четкими, твердыми и своевременными. Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому мы их не признаем », - добавила президент Кальюлайд.