Видеорепортаж ⟩ Как журналистов Postimees продержали в Минске 19 часов под замком

«Зачем вы сюда приехали?» - «В отпуск».

«Как надолго?» – «На неделю».

«Ты говоришь по-русски?» - «Чуть-чуть».

«Где вы будете здесь жить?» - «У друга в спальном районе».

«К кому вы приехали в гости?» - «К Яну».

Нас отправили с паспортного контроля посидеть в углу, где ждали люди с прибывшего ранее рейса, тоже отсаженные в сторонку. Сидевший рядом британец начал расспрашивать, откуда мы и почему приехали. В тот момент я слишком нервничал, чтобы вести «small talk». Я ответил: «Just vacation» (просто отпуск. – прим. ред.) и отвернулся.

Тревога все возрастала, поскольку рассказы о том, как обращаются с журналистами и протестующими здесь, весьма ужасны. И тут из-за угла появилась женщина в милицейской форме и прочитала с сильным русским акцентом: «Карл Йохан». И что теперь?

«Hey, what's happening here?» (эй, что здесь происходит? – прим. ред.)» - спросил я у молодого британца. Он знал, что милиционеры по одному заводят всех в допросную и задают там «интересные вопросы». «Они обыскали все мои вещи и изучили абонемент в бассейн. Не знаю – почему», - вздохнул британец.

Теперь стало понятно – они ищут журналистов и их пресс-карты. Мы попались. Снова рассказываем с оператором Эриком как можно более правдоподобную историю о себе: мы приехали в отпуск к другу.

Снова появляется та же самая женщина и выкрикивает: «Йерик Тьикьан». Эрик Тикан поднимается и отправляется в допросную.

Как проходил допрос «Йерика»

Меня отвели в небольшое помещение, где помимо меня были еще три человека: один чиновник, который сидел за компьютером, пограничница в качестве переводчика и мужчина под 150 кг, на котором была черная рубашка на два размера меньше него. Крупный мужчина и проводил допрос. В то время как мои вещи обыскивали6 он спрашивал: «Кто тебя сюда отправил? Кто платит тебе за то, что ты здесь? Где ты ночуешь? На кого ты работаешь? Ты можешь продать кому-то свои фотографии?»

Едва женщина успевала перевести эти вопросы, как громила уже задавал новые, время от времени похрустывая пальцами. Я успела ответить лишь на несколько вопросов, но они и не слушали. Попросили собрать вещи и вернуться к остальным задержанным.

На 19 часов в тюрьму

Несмотря на то, что ни у одного из нас не было в паспорте журналистской визы, что-то в моем паспорте и ответах показалось молодому милиционеру подозрительным. К тому моменту решение уже, по сути, было принято – нас не впустят в Беларусь. Причин нам не объяснили.

Все ли имена иностранцев были прогуглены еще до прибытия? Не думаю, поскольку, как выяснилось чуть позже, некоторым журналистам все же удалось проскочить. Паспортов мы обратно не получили, багаж тоже нет. Последовали 19 часов под бдительным надзором мужчин и женщин в белорусской военной форме. Мы были для них заключенными.