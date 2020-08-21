Раймонд Кальюлайд: русскоязычные жители только выиграют от проигрыша центристов

Раймонд Кальюлайд заверил русскоязычных жителей Таллинна, что они только выиграют от победы оппозиции на выборах и ничего не проиграют. Что касается русскоязычных школ, то, по словам Кальюлайда, никаких необдуманных и скоропалительных решений в этой сфере никто принимать не собирается.

«Эксперты обращали внимание на то, что в Эстонии пока нет четкого понимания, какая образовательная модель была бы для нашей страны наилучшей. Любые изменения в сфере образования должны быть тщательно продуманными, и все решения должны приниматься с привлечением русскоязычных жителей, и в первую очередь родителей, а также школ, учителей и всех других заинтересованных сторон. Белобровцев использует риторику, которая принесла центристам успех десять лет назад. Но после заключения сделки с EKRE у центристов больше нет никакого морального авторитета для того, чтобы говорить от имени русскоязычных жителей», - подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

По его словам, русскоязычные жители Таллинна выиграют больше всего в том случае, если к власти придет нынешняя оппозиция. «Таллинн нуждается в профессиональной, эффективной мэрии. Центристская партия уже много лет не может найти компетентных людей на все должности. Работа мэрии не просто буксует, а вообще не делается. Большинство обещаний из прошлой предвыборной программы центристов так и не выполнены. Несколько частей города и столичных департаментов курируют полные дилетанты, которых я бы себе на работу в мэрию не взял. Оппозиционные партии в этот раз обязательно лишат центристов единовластия в Таллинне. И я вполне могу себе представить, что центристы вообще могут оказаться в столице в оппозиции. Таллинн – отличный город, который заслуживает намного более эффективного управления. И мы справимся с этим», - заверил Кальюлайд.

Социал-демократы приступят к составлению предвыборной программы этой осенью и обязательно сформируют свою четкую позицию и в части политики образования. «Мы выйдем на эти выборы с новыми мыслями и новыми людьми, и сегодня я уже уверен, что значительная часть русскоязычных избирателей в этот раз проголосует за социал-демократов и другие оппозиционные силы.