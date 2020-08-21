Лукашенко подтвердил, что на белорусском радио и телевидении стали работать российские журналисты

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его цитирует агентство БелТА.

Он заявил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании выскочили на улицы и начали митинговать. "Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает", - посетовал Лукашенко. "Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", - сказал он.

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения", - отметил Лукашенко, добавив, что теперь ситуация стабилизировалась. "Кто хочет, тот работает, кто не хочет, тот не работает", - заявил он.

На фоне массовых протестов сотрудники белорусского телевидения стали проявлять нелояльность к властям и присоединяться к забастовочному движению. 17 августа они вышли на забастовку у здания на улице Макаенка, 9. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, потребовав признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ. О намерении объявить забастовку также заявили сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.

В 9 утра в эфире телеканала "Беларусь 1" транслировали новости в привычном формате. При этом, как следует из видео телеграм-каналов "Nexta Live" и "Беларусь головного мозга", в какой-то момент в эфире телеканала несколько секунд показывали пустой диван, без ведущих. В ТАСС отметили, что в эфире транслируют старые эфиры новостей вместо передач, заявленных в телепрограмме.