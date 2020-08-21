В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

"В нашей ситуации с более развитыми технологиями и, конечно, с большей взаимосвязью у вируса больше шансов распространяться, он может распространяться быстрее", - сказал Гебрейесус.

"В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его (коронавирус)", - заявил глава ВОЗ, отметив, что эпидемия "испанки", которая вспыхнула в 1918 году, когда возможностей было меньше, длилась два года.