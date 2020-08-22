ФОТО ⟩ Сказочный хутор ждет новых заботливых хозяев в лесах Лахемаа

В деревне Хара волости Куусалу продается хутор, который можно использовать для летнего отдыха, а также он также идеально подходит для постоянного проживания, считает портал Kodustiil.
Хутор Кярга, основанный еще в 1932 году и занимающий площадь 6,5 га, расположен в Национальном парке Лахемаа. С трех сторон хутор граничит со сказочным лесом.
Находящийся на участке бревенчатый дом общей площадью 64 квадратных метра частично отремонтирован. В нем есть кухня, спальня и ванная комната. Кроме дома, на участке расположены летняя кухня площадью 36 м2, теплица площадью 20 м2 и курятник.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.