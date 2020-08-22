У сотрудника популярного таллиннского ресторана диагностирован коронавирус

После произошедшего ресторан решил временно закрыться. «Сообщаем, что сотрудник Manna La Roosa, у которого не было серьезных симптомов, сегодня днем сдал положительным тест на вирус COVID-19. Поскольку данный сотрудник до появления признаков болезни соприкасался с обслуживающим зал персоналом, мы решили на время закрыть Manna La Roosa», - написано в публикации.

В ресторане сообщили, что примут решение о повторном открытии после результатов тестов на коронавирус других сотрудников. «Мы обсудили с Департаментом здоровья, как нам следует вести себя в этой ситуации. Весь персонал, который был в тесном контакте с этим сотрудником, будет протестирован и будет находиться в изоляции до тех пор, пока не будут известны результаты. Хотя Департамент здоровья разрешил нам открыть с понедельника Manna La Roosa после необходимой дезинфекции (без персонала, который контактировал с пациентом), безопасность наших сотрудников и наша важна для нас. Поэтому мы ждем результатов тестов других наших сотрудников, а затем решим, когда снова откроем ресторан».