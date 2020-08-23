Картина дня: поиски подозреваемых в убийстве в Ласнамяэ, рост зараженных в Ида-Вирумаа и масштабный протест в Минске

ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? 〉 Убийство в Ласнамяэ: полиция разыскивает трех подозреваемых мужчин

В связи с совершенным в субботу, 22 августа, в Ласнамяэ убийством полиция разыскивает 30-летнего Максима Васильева, 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко. Полиция просит всех, кто видел этих мужчин в течение последних суток, сообщить об этом на номер 112. Читать далее...

БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 В Минске начался марш оппозиции, протестующим грозят армией

Жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

В Эстонии подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 454 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, семь проб дали положительный результат. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Дни Ласнамяэ открылись грандиозным шоу поющих фонтанов

В субботу в парке Паэ состоялось торжественное открытие Дней Ласнамяэ. 23 августа все желающие могут полюбоваться уникальной инсталляцией поющих фонтанов на озере Паэ. Представления проходят в любую погоду. Читать далее...

Полиция ищет 48-летнего мужчину: его жизнь может быть в опасности

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 48-летнего Гайко, пропавшего в деревне Кюндья, волость Выру, жизнь которого может быть в опасности. Он ушел из дома в субботу около 10 утра 22 августа и с тех пор не возвращался. Читать далее...

Самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы