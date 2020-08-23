Картина дня: поиски подозреваемых в убийстве в Ласнамяэ, рост зараженных в Ида-Вирумаа и масштабный протест в Минске

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 августа.
ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? 〉 Убийство в Ласнамяэ: полиция разыскивает трех подозреваемых мужчин
В связи с совершенным в субботу, 22 августа, в Ласнамяэ убийством полиция разыскивает 30-летнего Максима Васильева, 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко. Полиция просит всех, кто видел этих мужчин в течение последних суток, сообщить об этом на номер 112. Читать далее...
БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 В Минске начался марш оппозиции, протестующим грозят армией
Жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...
В Эстонии подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 454 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, семь проб дали положительный результат. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Дни Ласнамяэ открылись грандиозным шоу поющих фонтанов
В субботу в парке Паэ состоялось торжественное открытие Дней Ласнамяэ. 23 августа все желающие могут полюбоваться уникальной инсталляцией поющих фонтанов на озере Паэ. Представления проходят в любую погоду. Читать далее...
Полиция ищет 48-летнего мужчину: его жизнь может быть в опасности
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 48-летнего Гайко, пропавшего в деревне Кюндья, волость Выру, жизнь которого может быть в опасности. Он ушел из дома в субботу около 10 утра 22 августа и с тех пор не возвращался. Читать далее...
Самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы
С предстоящего понедельника, 24 августа, оставаться две недели в карантине должны люди, прибывающие в Эстонию из 24 стран Европы. Читать далее...