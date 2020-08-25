Галерея ⟩ Шведская дача: черная снаружи, белая внутри

Пусть вас не сбивает с толку черный фасад этого летнего домика в Швеции — внутри вас ждут практически стерильно белые интерьеры, а комнаты наполняет обильный естественный свет, льющийся через множество окон.

А еще домик просто утопает в зелени, которая не только скрывает его от посторонних глаз, но и создает такую приятную ауру и дарит много прохлады в летний день. Интерьеры оформлены с большим количеством декора и личных вещичек хозяев: рамки с фотографиями, мини-коллекции, сувениры из путешествий. Очень живой дом в чудесном месте!