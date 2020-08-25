Вт, 25.08.2020
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Галерея ⟩ Шведская дача: черная снаружи, белая внутри

Сегодня с помощью блогеров Анны и Сергея из Pufikhomes отправляемся в виртуальное путешествие в Швецию: у нас есть возможность полюбоваться интерьерами черного снаружи и белого внутри летнего дома.

Пусть вас не сбивает с толку черный фасад этого летнего домика в Швеции — внутри вас ждут практически стерильно белые интерьеры, а комнаты наполняет обильный естественный свет, льющийся через множество окон.

А еще домик просто утопает в зелени, которая не только скрывает его от посторонних глаз, но и создает такую приятную ауру и дарит много прохлады в летний день. Интерьеры оформлены с большим количеством декора и личных вещичек хозяев: рамки с фотографиями, мини-коллекции, сувениры из путешествий. Очень живой дом в чудесном месте!

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