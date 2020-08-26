Департамент статистики: объемы строительства уменьшились на 8%

Строительные предприятия Эстонии построили собственными силами на 743 млн евро, из них зданий – на 503 млн евро и сооружений – на 240 млн евро. По сравнению с тем же кварталом прошлого года зданий построено на 12% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) – на 2% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на местный строительный рынок более всего повлияло сокращение почти на десятую часть объемов строительства зданий. «По сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы строительства сооружений в этом году начали расти, однако это не компенсирует сокращение объемов строительства зданий», – прокомментировала Синисаар.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, за год уменьшился почти наполовину – там меньше строилось как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства в этом году 5%, а годом ранее – 9%.

По данным Регистра строений, выдано 2177 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на пятую часть больше, чем год назад. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Разрешение на строительство было выдано на постройку 1869 жилых помещений – это на 2% больше, чем во втором квартале прошлого года. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются квартирные дома.