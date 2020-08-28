Самые распространенные ошибки, которые совершают при покупке первого жилья

По словам руководителя партнерских отношений Luminor, покупка первого собственного жилья – это серьезное долгосрочное решение, которое необходимо тщательно продумать и принять разумные меры. «Для покупки жилья подходит любое время, но, выбирая его, помните, что оно должно соответствовать вашим потребностям. Следует избегать спонтанных и эмоциональных покупок. При выборе жилья необходимо учитывать все плюсы и минусы, чтобы вам не пришлось потом сожалеть о сделанном выборе», – советует Ясинский и указывает на наиболее распространенные ошибки, которые допускаются при покупке жилья.

На собственный взнос не хватает денег

Часто у желающих купить жилье в кредит слишком маленькие сбережения. Данные Luminor показывают, что в большинстве случаев средняя семья, планирующая покупку жилья, имеет накоплений до 5000 евро. При этом люди планируют купить недвижимость стоимостью около 100 000 евро. Даже если вы подаете заявку на жилищный кредит с поручительством от KredEx, самофинансирование должно составлять не менее 10 процентов, что составляет 10 000 евро для жилья стоимостью 100 000 евро. Чтобы избежать таких ситуаций, Ясинский рекомендует заранее проделать небольшую предварительную работу, чтобы определить свою цель и необходимую сумму. Есть много способов начать экономить, но важно делать это постоянно. Также необходимо учитывать деньги для покрытия расходов по сделке с недвижимостью. С другой стороны, можно справиться с меньшим собственным взносом, но для этого требуется наличие дополнительного залога.

Платят слишком много

Чтобы не переплачивать при покупке первого жилья, стоит сравнить цену выбранного объекта недвижимости с ценами других аналогичных вариантов. Например, вы можете посетить страницы разных порталов недвижимости и сравнить объекты аналогичного размера, состояния и местоположения. Ясинский также рекомендует всегда связываться с оценщиками недвижимости, которые рассмотрят намеченный объект и подготовят анализ на основе сравнительных сделок, тем самым помогая приобрести жилье по справедливой цене. Всегда нужно помнить, что продавец может оценивать свою недвижимость слишком эмоционально, поэтому лучше воспользоваться помощью объективного оценщика. Кроме того, при получении жилищного кредита всегда требуется оценочный акт недвижимости.

Часть затрат не учитывается

Люди, которые покупают свое первое жилье, могут не знать о дополнительных расходах на покупку недвижимости. К таким расходам относятся, например, нотариальные сборы, которые также могут превышать 1000 евро в зависимости от стоимости покупки. При получении кредита также необходимо учитывать стоимость оценочного акта и обязательного страхового полиса. В зависимости от состояния квартиры, конечно, нужно учитывать и другие расходы. Помимо ежемесячного платежа по кредиту необходимо учитывать коммунальные платежи и, в некоторых случаях, расходы на ремонт, приобретение мебели и бытовой техники.

Не стоит стараться прыгать выше головы

При оценке кредитоспособности клиента учитываются его доходы, существующие обязательства и все расходы, чтобы и банк, и клиент могли быть уверены, что он сможет погасить взятый кредит. Однако люди не всегда осознают свои общие обязанности. Например, не все знают, что неиспользованный лимит кредитной карточки также является кредитным обязательством или что гарантии по другому кредиту повлияют на максимальную сумму жилищного кредита. Поэтому Ясинский рекомендует на раннем этапе обратиться в банк, чтобы обсудить свою кредитоспособность и получить хорошие рекомендации по покупке недвижимости.

Будущие перспективы не принимаются во внимание