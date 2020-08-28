Ограничения на поездки лишили Эстонию 400 миллионов евро

Во втором квартале, то есть с апреля по июнь, Эстонию посетило всего 120 000 иностранных туристов, что на 94 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Каждый второй турист приезжал из Финляндии, однако их общее количество составило всего одну десятую от прошлого года. Почти треть туристов приехала из Латвии, это количество уменьшилось на 82 процента по сравнению с прошлым сезоном.