Пт, 28.08.2020
Главная ирония истории состоит в том, что после падения диктатора вся его культовая «стабильность» немедленно рассыпается. Вадим Штепа
Вадим Штепа

Ограничения на поездки лишили Эстонию 400 миллионов евро

Tallinna lennujaam.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Согласно статистике Банка Эстонии, во втором квартале иностранные туристы оставили в Эстонии всего 36 миллионов евро, что на 400 миллионов евро меньше, чем год назад, пишет Postimees

Во втором квартале, то есть с апреля по июнь, Эстонию посетило всего 120 000 иностранных туристов, что на 94 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Каждый второй турист приезжал из Финляндии, однако их общее количество составило всего одну десятую от прошлого года. Почти треть туристов приехала из Латвии, это количество уменьшилось на 82 процента по сравнению с прошлым сезоном.

Многодневные посещения составили на 93% меньше, чем год назад, однако их средняя продолжительность увеличилась до 4 суток.

 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back