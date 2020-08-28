Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все контакты с белорусской стороной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
"У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все контакты с белорусской стороной", - сказал Кулеба в эфире украинского телеканала.
По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога "без дубинок".