Украина заморозила все контакты с Белоруссией

"У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все контакты с белорусской стороной", - сказал Кулеба в эфире украинского телеканала.

По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".