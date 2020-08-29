Крупное пожертвование центристам обернулось предъявлением двух подозрений

Хотя Центристская партия под сильным давлением общественности вернула пожертвование в размере 50 000 евро, прокуратура 11 июня этого года возбудила уголовное дело, чтобы установить происхождение денег и мотивы пожертвования. На сегодняшний день подозрение возбуждено против двух человек.

Обоим предъявлено подозрение по статье 402¹ Пенитенциарного кодекса, которая также касается запрещенных пожертвований. Подозрение было возбуждено 2 июля, и в случае признания вины наказание будет финансовым.

«В ходе уголовного производства, в расследующего возможное запрещенное пожертвование Центристской партии, продолжается сбор доказательств», - добавила Кайри Кюнгас, советник отдела по связям с общественностью Госпрокуратуры.

Центристская партия получила в январе этого года пожертвование в размере 50 000 евро от владелицы тартуского малого бизнеса Яны-Хелен Юхасте. После апрельского обнародования информации о пожертвовании на сайте Комиссии по надзору за финансированием партий возникло много вопросов о происхождении денег. 6 мая Eesti Ekspress написал, что деньги поступили от бывшего мужа Юхасте - бизнесмена, имеющего деловые интересы в Таллинне.

По предварительным данным прокуратуры, информация об официальном доходе Юхасте дает повод усомниться в происхождении денег. «Только с помощью уголовного производства можно будет выяснить, пожертвовала ли Юхасте свои деньги или чьи-то деньги Центристской партии, и каково точное происхождение этих денег», - заявила в июне прокуратура.

Затем ведущий прокурор Таави Перн отметил, что если расследование покажет, что Юхасте сознательно пожертвовала чьи-то деньги Центристской партии, необходимо также выяснить, знала ли партия о фактическом происхождении денег и есть ли основания подозревать партию в преступлении - приеме запрещенного пожертвования.

«Финансирование политических партий должно быть честным и прозрачным, мотивы для пожертвований не должны быть иными, чем реальное желание поддержать партию», - добавил Перн.

В конце мая через преcc-cекретаря Центристской партии Юхасте подтвердила, что пожертвование было сделано из ее личных средств и продиктовано желанием поддержать мировоззрение Центристской партии. По данным коммерческого реестра, Юхасте присоединилась к Центристской партии в начале июня.

В середине июня Юхасте и отец ее ребенка Мартин Кюннап направили совместное обращение к прессе, объясняя причины пожертвования следующим образом: Кюннап хотел поддержать переводом денег для Яны-Хелены Юхасте своего ребенка, а та в ответ решила уколоть бывшего спутника жизни, который не участвовал в воспитании своего отпрыска.

Премьер-министр и лидер Центристской партии Юри Ратас ранее, комментируя происхождение пожертвования в размере 50 000 евро, сказал, что если это пожертвование было бы с криминальным прошлым, он бы ушел с поста премьер-министра.