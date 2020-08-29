Фото ⟩ Полиция задержала на улицах Таллинна сбежавшую от хозяина лошадь

Полицейский патруль Кесклинна сегодня около полудня помог поймать в Пыхья-Таллинне лошадь, сбежавшую от хозяина, пишет Postimees.
По сообщению Пыхьяской префектуры, бесхозная лошадь была замечена недалеко от Пельгулинна. Оттуда она направилась в сторону улицы Сыле. В конце концов, лошадь удалось обуздать в районе улицы Эхте и бульваре Кольде.
Лошадь передали счастливому хозяину и выяснилось, что сидевший в седле ребенок упал во время езды, после чего лошадь испугалась и побежала.
Полиция напоминает, что в случае с такими крупными животными всегда стоит проявлять особую осторожность в городском пространстве, так как сбежавшая или напуганная лошадь из-за своего размера может стать причиной аварии. На этот раз, к счастью, все закончилось хорошо.