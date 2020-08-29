Фото ⟩ Полиция задержала на улицах Таллинна сбежавшую от хозяина лошадь

По сообщению Пыхьяской префектуры, бесхозная лошадь была замечена недалеко от Пельгулинна. Оттуда она направилась в сторону улицы Сыле. В конце концов, лошадь удалось обуздать в районе улицы Эхте и бульваре Кольде.

Лошадь передали счастливому хозяину и выяснилось, что сидевший в седле ребенок упал во время езды, после чего лошадь испугалась и побежала.