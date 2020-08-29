Сб, 29.08.2020
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Михаил Кылварт

Нарвские оперные дни в этом году отменяются

IV Дни оперы ContempArt в Нарве

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этом году не состоятся Нарвские оперные дни. Организаторы фестиваля, который должен был пройти в пятый раз, планируют показать заявленные в этом году представления в программе 2021 года, пишет Rus.ERR.

По словам художественного руководителя Нарвских оперных дней Юлии Савицкой, на данный момент нет иного выхода, как перенести проведение фестиваля на год.

«Приглашенные театры из Израиля и Петербурга и солисты из европейских оперных театров не могут приехать в Эстонию в сложившихся условиях. Увеличение заболеваемости в Ида-Вирумаа заставляет нас беспокоиться о здоровье гостей фестиваля, поэтому мы решили отменить Нарвские оперные дни в этом году», - сказала она.

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