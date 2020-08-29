Нарвские оперные дни в этом году отменяются

В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этом году не состоятся Нарвские оперные дни. Организаторы фестиваля, который должен был пройти в пятый раз, планируют показать заявленные в этом году представления в программе 2021 года, пишет Rus.ERR.
По словам художественного руководителя Нарвских оперных дней Юлии Савицкой, на данный момент нет иного выхода, как перенести проведение фестиваля на год.
«Приглашенные театры из Израиля и Петербурга и солисты из европейских оперных театров не могут приехать в Эстонию в сложившихся условиях. Увеличение заболеваемости в Ида-Вирумаа заставляет нас беспокоиться о здоровье гостей фестиваля, поэтому мы решили отменить Нарвские оперные дни в этом году», - сказала она.