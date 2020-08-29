Нарвские оперные дни в этом году отменяются

В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этом году не состоятся Нарвские оперные дни. Организаторы фестиваля, который должен был пройти в пятый раз, планируют показать заявленные в этом году представления в программе 2021 года, пишет Rus.ERR.