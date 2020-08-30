В США подтвержден первый в стране случай повторного заражения коронавирусом

18 апреля у человека, имя которого не раскрывается, впервые диагностировали коронавирусную инфекцию, к 27 апреля у него исчезли симптомы. Два теста на инфекцию, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат. Но 28 мая пациент вновь заболел, у него развилась более тяжелая болезнь, вызванная коронавирусом. Секвенирование генома вируса показало, что второе заражение отличается от первого.