Вс, 30.08.2020
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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко

В США подтвержден первый в стране случай повторного заражения коронавирусом

Covid-19.

ФОТО: Andrii Vodolazhskyi/Shutterstock

25-летний житель Рино в американском штате Невада стал первым жителем США, у которого подтвердилось повторное заражение коронавирусом. 

18 апреля у человека, имя которого не раскрывается, впервые диагностировали коронавирусную инфекцию, к 27 апреля у него исчезли симптомы. Два теста на инфекцию, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат. Но 28 мая пациент вновь заболел, у него развилась более тяжелая болезнь, вызванная коронавирусом. Секвенирование генома вируса показало, что второе заражение отличается от первого.

Заболевание жителя Невады стало первым подтвержденным случаем в США среди почти шести миллионов случаев COVID-19 в стране.

Это четвертый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два  подтвердили  в  Нидерландах и Бельгии.

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