Правительство Великобритании планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов

Таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до $33,3 млрд, передает Gazeta.ru.

В правительстве подтвердили, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов, а также с 18% до 20% — налога на продажу второго жилья. Для более состоятельных британцев размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно).

Помимо этого, может быть уменьшен объем пенсионных послаблений, может быть введен налог на электронные продажи, повышены топливные и другие сборы.

Газета The Sunday Times в свою очередь упоминает о намерении британского Минфина повысить с 19% до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь 12 млрд фунтов (16 млрд долларов) в бюджет в следующем году и 17 млрд фунтов в 2023-2024 годах, пишет Newsru.

Оба издания пишут, что подобные планы вызывают резкое противодействие бизнеса, который понес существенные потери во время пандемии, а выживание многих компаний оказалось под угрозой.