Вс, 30.08.2020
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Михаил Кылварт

Видео ⟩ На Тайване воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо

На Тайване воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо

ФОТО: @VIASBLOG.TW/@VIASBLOG.TW via REUTERS

Во время фестиваля в Синьчжу на север-западе Тайваня трехлетняя девочка чудом не пострадала во время инцидента с воздушным змеем: родители не заметили, как она ухватилась за веревку змея, а тот поднял ее в небо.

На Тайване на фестивале воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку. Ребенок запутался в тросах, пишет New York Times.

Девочка поднялась над землей примерно на пять-десять метров.

Участникам и посетителям мероприятия после того, как порывы ветра чуть стихли, с трудом удалось ухватить трос и спасти перепуганного ребенка.

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