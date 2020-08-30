Видео ⟩ На Тайване воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо

Во время фестиваля в Синьчжу на север-западе Тайваня трехлетняя девочка чудом не пострадала во время инцидента с воздушным змеем: родители не заметили, как она ухватилась за веревку змея, а тот поднял ее в небо.
На Тайване на фестивале воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку. Ребенок запутался в тросах, пишет New York Times.
Девочка поднялась над землей примерно на пять-десять метров.
Участникам и посетителям мероприятия после того, как порывы ветра чуть стихли, с трудом удалось ухватить трос и спасти перепуганного ребенка.