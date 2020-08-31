Победители и проигравшие коронакризиса

Первоначальные прогнозы аналитиков о влиянии коронакризиса на экономику Европы в основном сбылись, а вот различия между странами оказались на удивление велики. Почему так, и стоит ли ожидать подобного и в дальнейшем? На эту тему рассуждает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Реальная жизнь сложнее, чем экономические прогнозы
Несмотря на то, что из-за непредсказуемого распространения коронавируса предсказание будущего экономики по-прежнему является отчасти эзотерическим занятием, SEB на этой неделе все же опубликовал обновленный экономический прогноз. По сравнению с прошлым, майским прогнозом, заметно изменилась оценка экономического положения весьма многих стран. Если в «нормальных условиях» обновление экономического прогноза обычно означает, что оценка изменения внутреннего валового продукта на текущий год корректируется на знаки после запятой, то сейчас, к примеру, прогноз ВВП для Северных стран и стран Балтии местами изменился на 6-7%. Почему так?
Оглядываясь назад, на май, когда экономическая деятельность во многих странах, по сути, застопорилась из-за ограничений в связи с коронавирусом, перед организациями, составляющими экономические прогнозы, встала задача, казавшаяся невозможной. Что предсказывать в ситуации, когда предприятия закрыты, люди вынуждены сидеть дома, а ученые понятия не имеют, как поведет себя вирус дальше? В то же время поднялся небывалый спрос на экономические прогнозы, потому что наряду с болезнью все большей опасностью казался коллапс экономики и назревавший из-за этого социальный кризис. И аналитики приступили к составлению своих сценариев, по которым выходило, что средним результатом будет 10-процентный спад экономики в еврозоне, который и корректировался для конкретных стран на процент-другой вверх или вниз в соответствии с текущей ситуацией с коронакризисом. Теперь же, когда по самым тяжелым до нынешнего момента месяцам кризиса у нас имеется и реальная экономическая статистика, выясняется, что жизнь оказалась куда разнообразнее прогнозов.
Торговые партнеры Эстонии пострадали меньше
Хотя Департамент статистики Эстонии опубликует оценку ВВП второго квартала только в следующий понедельник, многие страны уже успели подвести первые итоги касательно положения экономики коронавесной. Как уже было сказано, картина эта весьма пестрая. Как показывают сегодняшние данные, больше всех во втором квартале пострадала экономика Великобритании, ВВП которой упал на целых 23% по сравнению с прошлогодним. Учитывая длительность жестких ограничений Великобритании — по сути, с конца марта до июля, это и неудивительно. Почти так же плохо обстояли дела в Испании, экономика которой упала на 22%. Учитывая очень высокое число смертей от коронавируса и жесткий карантин, в экономическом смысле «позитивно» удивила Италия, экономика которой упала на 17 процентов. Хуже, чем в Италии, ситуация сложилась во Франции, ВВП которой упал во втором квартале на 19%.
В то же время было множество стран, дела которых шли куда лучше, чем можно было опасаться. И, к счастью, это — как раз те страны, от положения которых более всего зависит экономика Эстонии. Внимание международных СМИ привлекла Германия, которая сумела удержать смертность от коронавируса под контролем и ВВП которой уменьшился во втором квартале на 11,7%. Что еще важнее — лучше других справились два основных торговых партнера Эстонии, Финляндия и Швеция. Хотя Швецию и хвалили, и порицали за выбор отличного от других пути в борьбе с коронавирусом, отдавшая предпочтение традиционному подходу Финляндия смогла даже перегнать Швецию — и в плане спасенных жизней, и в плане экономики. Если ВВП Швеции уменьшился во втором квартале на 8,3%, то спад экономики Финляндии ограничился показателем всего в 5,2%. Пока что спад экономики оказался мягче и в странах Балтии. ВВП Латвии упал во втором квартале по сравнению с прошлогодним показателем на 9,8%, а в Литве — всего на 3,7%: похоже, это одно из наименьших падений по всей Европе.
Удержание контроля над распространением вируса поможет и экономике
Откуда такие различия? В широком смысле, похоже, действует правило: чем хуже в стране была ситуация с коронавирусом, тем хуже обстояли дела и с ее экономикой. До сих пор наибольшее число смертей на 100 000 жителей было отмечено в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Швеции и Франции. За исключением Швеции, это все те же страны, экономики которых наиболее всего пострадали во втором квартале. Более подробные данные об экономическом росте за второй квартал опубликованы еще не во всех странах, но что касается тех, кто это уже сделал, видно суровое влияние жесткого карантина на внутреннее потребление. К примеру, в Испании и Великобритании потребление домохозяйств в постоянных ценах снизилось во втором квартале на 25%. Германия, которой удалось лучше справиться с вирусом, смогла избежать столь суровой участи, и там снижение потребления домохозяйств ограничилось показателем в 11%. В широком смысле, похоже, действует еще и то правило, что в более бедных странах куда больший удар пришелся по розничной торговле, в более сильных же относительно больше пострадала обрабатывающая промышленность.
Что принесет с собой будущее?
Прежние закономерности могут не сработать в грядущую коронаосень. И в то же время остается надежда, что низкая плотность населения в нашем регионе и северный стиль общения смогут защищать нас и в дальнейшем. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день дела у Эстонии и наших торговых партнеров идут лучше, чем у многих других стран, и, если мы сможем и осенью уберечься от вспышки заражения в итальянско-китайском стиле и от сопутствующих ей последствий, однажды мы сможем выйти из этого кризиса с экономикой еще в относительно хорошем состоянии.