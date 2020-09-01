Тыну Мертсина: экономика Эстонии восстанавливается после спада

В первой половине этого года объем экономики Эстонии снизился на 3,9%. Однако следует учитывать, что это не окончательная цифра и будет корректироваться несколько раз.

Самый существенный отрицательный вклад (2,6 процентных пункта или 39%) в экономический спад во втором квартале внесла обрабатывающая промышленность, за которой следовали оптовая и розничная торговля, недвижимость, услуги по размещению и общественному питанию. В семи из 20 видов деятельности с точки зрения ВВП добавленная стоимость даже увеличилась, в то время как совокупное влияние секторов строительства и ИКТ было значительным. Спад в обрабатывающей промышленности, нашей основной экспортирующей отрасли, был вызван общим падением спроса. Однако спад в обрабатывающей промышленности Эстонии быстро замедлился. Дно было достигнуто в мае, а в июле объем обрабатывающей промышленности снизился всего на один процент в годовом исчислении, а экспортный оборот даже немного увеличился.

Этот кризис сильно ударил по нашему туристическому сектору, особенно по услугам в области размещения и туризма, которые восстанавливаются гораздо медленнее, чем остальная экономика. Во втором квартале в Эстонии услугами размещения воспользовалось на 78% меньше людей, чем год назад, а добавленная стоимость в размещении уменьшилась на 72%. Поскольку доля этой деятельности в экономике невелика, негативное влияние на общую картину экономики (0,5 процентных пункта или 7%) было более скромным.

Спад экспорта замедляется

Общий объем экспорта снизился на 19%, но снижение экспорта услуг было значительно сильнее, чем экспорта товаров – на 35% и 10% соответственно. Падение экспорта услуг произошло в основном из-за снижения транспортных и туристических услуг. Положительный момент состоит в том, что экспорт упал меньше, чем импорт (на 22%), и это увеличило чистый экспорт, который в текущей ситуации снижает рецессию. Спад как экспорта, так и импорта сохранился в мае, тогда как в июне снижение обоих показателей замедлилось. Если сравнивать с нашими основными торговыми партнёрами, снижение импорта в этих странах в последнее время также замедлилось. В мире в целом объем торговли по-прежнему резко падал, но уже в июне он немного повысился.

Потребление улучшилось, но доверие людей всё ещё слабое

Частное потребление во втором квартале сократилось на 8,7%, но картина различалась от месяца к месяцу. Оборот по платежам карточками, косвенно отражающий частное потребление, резко упал в апреле, но стал восстанавливаться в мае, а в июне уже показал рост. В июле рост оборота платежей по карточкам ещё больше ускорился. Меры государственной поддержки, в частности компенсация заработной платы от Кассы по безработице, замедлили рост числа безработных, что, в свою очередь, помогло улучшить потребление. В то же время люди увеличили свои сбережения и стали меньше потреблять. Доверие людей немного повысилось с конца июня, но остаётся очень слабым.