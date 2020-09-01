Галерея ⟩ МуПо следила за порядком на опасном перекрестке в Нымме

Сотрудник МуПо Ану Пыллуаас объяснила, что пересекающие железную дорогу автомобили, которые делают затем правый поворот, зачастую едут слишком быстро, не останавливаясь перед пеешеходным переходом.

«Поскольку поезда ходят часто, и никогда не знаешь, когда шлагбаум снова упадет, водители там пребывают в небольшой панике», - пояснила Пыллуаас. Она добавила, что именно поэтому они часто не останавливаются перед нерегулируемым пешеходным переходом, что, в свою очередь, может привести к критическим ситуациям. «Дети могут либо перебежать дорогу, либо стоят и ждут», - сказала работник охраны порядка.

Хотя в полдень водители были вполне образцовыми и останавливались перед каждым пешеходным переходом, по словам Пыллуаас, без присутствия МуПо картина не была бы такой красивой. «Обычная ситуация иная, потому что это трудный перекресток. Все участники дорожного движения словно едут по острию ножа», - сказала она.

Сотрудник центра по надзору за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа объяснил Postimees, что водитель обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу на пешеходном переходе. И уже при приближении к пешеходному переходу водитель должен сбавить скорость и внимательно следить, нет ли поблизости пешеходов, которые могут начать переходить пешеходный переход. "Кроме того, водители, поворачивающие с улицы Хийу на улицу Раудтеэ, также обязаны уступать дорогу велосипедистам. Однако пешеходы также должны останавливаться, осматриваться и следить за тем, чтобы встречные машины их заметили и остановились", - подчеркнул он.