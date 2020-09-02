За восемь месяцев МуПо выписала штрафов почти на 300 000 евро

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) в течении восьми месяцев этого года выписала за безбилетный проезд в общественном транспорте и за нарушение порядка парковки в городе 14 964 штрафа на общую сумму 299 268 евро.
За безбилетный проезд муниципальные полицейские оштрафовали пассажиров 2496 раз на общую сумму 49 808 евро, сообщает статистика МуПо. За неправильную парковку в Таллинне было выписано 12 450 штрафов на общую сумму 249 460 евро.
В августе в общественном транспорте безбилетных оштрафовали 560 раз на общую сумму 10 048 евро, за неправильную парковку - 2413 раз на общую сумму 48 260 евро.
В прошлом месяце внимание сотрудников Муниципальной полиции было приковано к автомобилистам, паркующим свои транспортные средства на газоне. Всего был выписан 431 штраф на общую сумму 8620 евро.
В августе власти Таллинна решили отменить продажу проездных билетов в общественном транспорте с 1 сентября. Чаще всего этой услугой пользовались туристы. Отныне гости столицы могут купить бумажный QR-билет в аэропорту, на автобусном вокзале, в автобусном терминале "Виру", а также в порту.
В 2019 году расходы предприятия Tallinna Linnatransport, связанные с продажей билетов составили около 175 00 евро. В эту сумму в числе прочего входили инкассация, аренда денежных аппаратов, доплата водителям за обработку наличных, а также расходы на покупку принтеров в автобусы.
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