5.09 ⟩ Этот день в истории: на улицах Эстонии появился первый автомобиль

Это первый известный случай презентации автомобиля, хотя не исключено, что машины могли видеть на улицах Эстонии и раньше. Количество машин на наших дорогах стало постепенно расти в первые годы ХХ века. Ко времени Первой мировой войны люди и животные уже привыкли к машинам в городских условиях.

Представленный 23 августа 1896 года (5 сентября по новому календарю) Benz Velo был первым в мире автомобилем большой вместимости. В 1894 году, когда модель вышла, всего было построено 67 штук, в следующем году - уже 134. К 1902 году, когда производство было прекращено, завод Benz уже построил 1200 Velo.

Первый Benz Velo имел двигатель объемом 1 литр и мощностью 1,5 лошадиных силы, тогда как более поздние модели имели уже 3 лошадиные силы. Машина могла развивать скорость до 20 километров в час.

И еще несколько важных событий 5 сентября в Эстонии:

1915 г. - утвержден устав создаваемого в Тарту Всеэстонского скандинавско-балтийского комитета.

1941 г. - немецкая оккупация Эстонии (1941–1944): Германия завершает захват всей территории материковой Эстонии.

1975 - умер певец Георг Отс

и в мире:

1534 г. - Жак Картье привозит из своей первой канадской экспедиции к французскому двору двух индейцев.

1638 - родился "король-солнце" Людовик XIV.

1650 г. - умер Бенгт Экехьелм, первый студент Тартуского университета.

1793 - во Франции начинается якобинский террор.

1800 - Великобритания завоевывает Мальту.

1839 г. - в Китае начинается первая опиумная война.

1901 - родился немецкий физик Вернер Гейзенберг.

1905 - Портсмутский договор положил конец русско-японской войне.

1932 - родился американский рок-музыкант Литтл Ричард.

1944 г. - Вторая мировая война: СССР объявляет войну Болгарии.

1946 - родился британский рок-певец Фредди Меркьюри.