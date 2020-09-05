В Эстонии коронавирусом заразились еще 35 человек

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 22 человека. В Ида-Вирумаа заболели четверо, в Вырумаа и Тартумаа по три новых случая. В Йыгевамаа и Рапламаа добавилось по одному случаю, еще в одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 22 зараженных в Харьюмаа шестеро связаны с «Нымме Калью»

За сутки из 22 установленных в Харьюмаа случаев, на основании имеющейся сейчас информации, один был завезен из страны ЕС, в двух случаях люди заразились от члена семьи и в двух случаях — от знакомого. Шесть новых случаев связаны с футбольным клубом «Нымме Калью», заражения были установлены в ходе организованного Эстонским футбольным союзом повторного тестирования. «Каждые два дня тестируем тех людей, которые были с командой «Калью». Продолжим тестирование и в ближайшие дни. Клуб «Калью» заверил нас, что все контактировавшие изолированы», - сказал член кризисной комиссии футбольного союза Михкель Уйболехт.

В двух случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных заражений выясняются.

Из прибавившихся в Харьюмаа за период с 3 по 4 сентября пять случаев заражения были завезены из стран ЕС, один - из России. Четверо подхватили вирус от знакомых, в одном случае источник не установлен.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья четыре активные вспышки, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 14 заболевших, к очагу Ülemiste City - восемь, к очагу вечеринки в сауне – шестеро. Вспышка в Русском театре насчитывает шесть случаев заболевания (на работе и в кругу семьи).

Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает более 570 человек.

Три случая в Ида-Вирумаа связаны с заболеванием в кругу семьи, обстоятельства еще одного заражения устанавливаются.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

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