В Эстонии коронавирусом заразились еще 35 человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2365 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 35 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 22 человека. В Ида-Вирумаа заболели четверо, в Вырумаа и Тартумаа по три новых случая. В Йыгевамаа и Рапламаа добавилось по одному случаю, еще в одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 22 зараженных в Харьюмаа шестеро связаны с «Нымме Калью»
За сутки из 22 установленных в Харьюмаа случаев, на основании имеющейся сейчас информации, один был завезен из страны ЕС, в двух случаях люди заразились от члена семьи и в двух случаях — от знакомого. Шесть новых случаев связаны с футбольным клубом «Нымме Калью», заражения были установлены в ходе организованного Эстонским футбольным союзом повторного тестирования. «Каждые два дня тестируем тех людей, которые были с командой «Калью». Продолжим тестирование и в ближайшие дни. Клуб «Калью» заверил нас, что все контактировавшие изолированы», - сказал член кризисной комиссии футбольного союза Михкель Уйболехт.
В двух случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных заражений выясняются.
Из прибавившихся в Харьюмаа за период с 3 по 4 сентября пять случаев заражения были завезены из стран ЕС, один - из России. Четверо подхватили вирус от знакомых, в одном случае источник не установлен.
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья четыре активные вспышки, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 14 заболевших, к очагу Ülemiste City - восемь, к очагу вечеринки в сауне – шестеро. Вспышка в Русском театре насчитывает шесть случаев заболевания (на работе и в кругу семьи).
Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает более 570 человек.
Три случая в Ида-Вирумаа связаны с заболеванием в кругу семьи, обстоятельства еще одного заражения устанавливаются.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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