Сб, 5.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Литва по ошибке внесла Эстонию в список стран с обязательным карантином

Литва по ошибке внесла Эстонию в список стран с обязательным карантином

Проверка на литовской границе весной 2020 года.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Включение Эстонии в список пораженных коронавирусом стран — техническая ошибка, приезжающим из этой страны не нужно будет самоизолироваться на две недели, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. 

«Ошибки случаются у всех, и включение Эстонии в список пораженных стран - техническая ошибка, которая уже исправлена. В этой связи мы приносим свои извинения», - написал министр в пятницу в Facebook.

Чуть раньше в пятницу Минздрав Литвы сообщил, что Эстония включена в список пораженных коронавирусом стран, поэтому при въезде в Литву из Эстонии нужно самоизолироваться. 

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