Литва по ошибке внесла Эстонию в список стран с обязательным карантином

Включение Эстонии в список пораженных коронавирусом стран — техническая ошибка, приезжающим из этой страны не нужно будет самоизолироваться на две недели, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
«Ошибки случаются у всех, и включение Эстонии в список пораженных стран - техническая ошибка, которая уже исправлена. В этой связи мы приносим свои извинения», - написал министр в пятницу в Facebook.
Чуть раньше в пятницу Минздрав Литвы сообщил, что Эстония включена в список пораженных коронавирусом стран, поэтому при въезде в Литву из Эстонии нужно самоизолироваться.