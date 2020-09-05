«Приехали в изолятор, посадили в машину, надели капюшон»: Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Белоруссии

Ольга Ковалькова, напомним, отбывала 15 суток ареста на Окрестина, однако сегодня стало известно, что она находится в Варшаве.

На пресс-конференции в Польше она сказала, что ее вывезли из страны также, как раньше вывезли Светлану Тихановскую.

«Я не планировала и не собиралась уезжать из Белоруссии и скоро я туда вернусь», — заявила Ольга Ковалькова.

По ее словам, когда она находилась на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», - рассказала она.

А вот как прокомментировал отъезд Ковальковой Погранкомитет Белоруссии: «Пятого сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши».