«Приехали в изолятор, посадили в машину, надели капюшон»: Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Белоруссии

Во время пресс-конференции в Польше член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и соратница Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что не планировала уезжать из Белоруссии. Ночью ее вывезли из ИВС на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт «Брузги», пишет tut.by.
Ольга Ковалькова, напомним, отбывала 15 суток ареста на Окрестина, однако сегодня стало известно, что она находится в Варшаве.
На пресс-конференции в Польше она сказала, что ее вывезли из страны также, как раньше вывезли Светлану Тихановскую.
«Я не планировала и не собиралась уезжать из Белоруссии и скоро я туда вернусь», — заявила Ольга Ковалькова.
По ее словам, когда она находилась на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.
«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», - рассказала она.
А вот как прокомментировал отъезд Ковальковой Погранкомитет Белоруссии: «Пятого сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши».
Ольга Ковалькова, экс доверенное лицо Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. Она вину не признала.