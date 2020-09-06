Профессор Лутсар о новом учебном годе: дети не очень активные распространители коронавируса

"Англичане пару недель назад обнародовали результаты исследования, в котором они изучали, как обстояли дела после открытия школ в Англии в июне-начале июля. Из этих 30 в 15 случаях учитель заразил учителя или школьный работник - школьного работника, и только в двух случаях ребенок заразил ребенка. Дети почему-то не очень активные распространители коронавируса. Скорее они заражаются в своих сообществах или дома, от родителей", - поясняет Лутсар.