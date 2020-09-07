Пн, 7.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

Михаил Кылварт

ФОТО: Raul Mee

Как сообщил в эфире программы "Terevisioon" мэр Таллинна Михаил Кылварт, существует вероятность, что для предотвращения распространения коронавируса в столице придется применить "желтый сценарий", пишет Rus.ERR.

«Думаю, что "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время. И не только в школах, а во всей городской системе», - сказал Кылварт, а также пояснил, что "желтый сценарий" в отношении школ означает рассредоточенный учебный процесс, а главная цель цель - избежать стопроцентного дистанционного обучения.

Кылварт отметил, что надо действовать так, будто речь идет о второй волне распространения вируса: "Пришло время для профилактических мер".

"Ведь никто не хочет, чтобы повторилась весенняя чрезвычайная ситуация. Надо применять профилактические меры", - пояснил он, а также добавил, что, по его мнению, в общественном транспорте и магазинах можно было бы носить маски.

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