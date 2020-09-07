Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

«Думаю, что "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время. И не только в школах, а во всей городской системе», - сказал Кылварт, а также пояснил, что "желтый сценарий" в отношении школ означает рассредоточенный учебный процесс, а главная цель цель - избежать стопроцентного дистанционного обучения.

Кылварт отметил, что надо действовать так, будто речь идет о второй волне распространения вируса: "Пришло время для профилактических мер".