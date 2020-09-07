Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

Как сообщил в эфире программы "Terevisioon" мэр Таллинна Михаил Кылварт, существует вероятность, что для предотвращения распространения коронавируса в столице придется применить "желтый сценарий", пишет Rus.ERR.
«Думаю, что "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время. И не только в школах, а во всей городской системе», - сказал Кылварт, а также пояснил, что "желтый сценарий" в отношении школ означает рассредоточенный учебный процесс, а главная цель цель - избежать стопроцентного дистанционного обучения.
Кылварт отметил, что надо действовать так, будто речь идет о второй волне распространения вируса: "Пришло время для профилактических мер".
"Ведь никто не хочет, чтобы повторилась весенняя чрезвычайная ситуация. Надо применять профилактические меры", - пояснил он, а также добавил, что, по его мнению, в общественном транспорте и магазинах можно было бы носить маски.