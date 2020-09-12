Пропавший в Ласнамяэ 52-летний мужчина найден

Полиция сегодня просила помощи в установлении местонахождения 52-летнего Калмера, который вышел из дома на улице Кивила в Ласнамяэ и пропал. Вечером полиция сообщила, что Калмер нашелся, с ним все в порядке.
Скорая помощь проверит состояние его здоровья, отметила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сегодня днем центр тревоги получил сообщение о том, что 52-летний мужчина покинул свой дом в Ласнамяэ. У Калмера седая борода, его рост - около 180 см.
Полицейские патрули искали мужчину недалеко от места проживания.