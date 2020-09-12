Сб, 12.09.2020
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Яна Тоом
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  • Пропавший в Ласнамяэ 52-летний мужчина найден
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Пропавший в Ласнамяэ 52-летний мужчина найден

Kadunud Kalmer

ФОТО: PPA

Полиция сегодня просила помощи в установлении местонахождения 52-летнего Калмера, который вышел из дома на улице Кивила в Ласнамяэ и пропал. Вечером полиция сообщила, что Калмер нашелся, с ним все в порядке.

Скорая помощь проверит состояние его здоровья, отметила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сегодня днем ​центр тревоги получил сообщение о том, что 52-летний мужчина покинул свой дом в Ласнамяэ. У Калмера седая борода, его рост - около 180 см. 

Полицейские патрули искали мужчину недалеко от места проживания.

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