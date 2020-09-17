КТО В ЛЕС!? ⟩ Смотрите фото всех участников грибного фотоконкурса!

В этот раз на конкурс поступило рекордное количество снимков! Все они теперь опубликованы на портале Rus.Postimees и уже совсем скоро примут участие в голосовании, по итогам которого будут определены пять победителей, каждому из которых достанется подарочный комплект от RMK: нож для срезания грибов и бандана, а также подарки от Rus.Postimees!

Если вы отправляли фото на конкурс, но не обнаружили его в галерее, значит были нарушены условия конкурса. Возможно, отсутствовало само фото или же формат присланного снимка не позволял опубликовать его в галерее, а в некоторых случаях снимки не соответствовали теме конкурса. Также не были приняты фото от участников, забывших указать имя и номер телефона в тексте письма.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;

снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в тексте письма будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;

фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если в теме или тексте письма будет отсутствовать пометка «Фотоконкурс»;

отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;

в случае победы вы можете забрать свой приз в Таллинне в редакции Postimees, или это может сделать кто-то из ваших знакомых.