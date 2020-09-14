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В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры проходят в формате "один на один". В Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, это первая личная встреча Путина и Лукашенко после начала демонстраций.

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры проходят в формате "один на один". В Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, это первая личная встреча Путина и Лукашенко после начала демонстраций. Светлана Тихановская уже выразила сожаление, что Путин решил "вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".

Как сообщило белорусское государственное информагентство БелТА, президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, тематику союзных отношений, международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также говорил, что "каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, и вопросы, связанные с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа и так далее, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭс, и в рамках СНГ, и в рамках союзного государства всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов, так же, как обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты".

Сам Лукашенко заявил ранее, что рассчитывает на встрече поставить "жирную точку" в реализации договоренностей премьеров двух стран, чтобы "двигаться дальше".

Встречу двух президентов прокомментировала оппонент Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах Светлана Тихановская.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", - приводит ее слова Tut.by.

Схожее заявление выпустил и Координационный совет оппозиции Беларуси, отдельно подчеркнув, что "никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России".

Что сказали Путин и Лукашенко

Перед открытием переговоров оба выступили с несколькими заявлениями. Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.

Он с одобрением отозвался об обещаниях действующего президента Беларуси провести конституционную реформу.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - заявил президент России.

В то же время он сказал, что граждане Беларуси должны разбираться в ситуации в стране самостоятельно.

"Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал Путин.

Он также пообещал продолжить сотрудничество двух стран в военной сфере.

Лукашенко же поблагодарил Путина "и всех россиян" за поддержку после президентских выборов. Он пообещал российскому президенту подробно проинформировать его о происходящем в Беларуси.

Кроме этого, он вновь намекнул на причастность неких внешних сил к протестам в Беларуси.

"Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых Александр Лукашенко, по версии подконтрольного ему центризбиркома, в шестой раз избрался президентом страны, собрав около 80% голосов.

Однако сразу после оглашения предварительных итогов в стране вспыхнули массовые протесты. Протестующие, опираясь на многочисленные свидетельства и собственный частичный подсчет, говорят, что результаты грубо фальсифицированы.

Часть белорусских оппозиционеров считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, часть - что истинные результаты голосования установить невозможно, и страна нуждается в новых, честных выборах.

Демонстрация в Минске Reuters/Tut.By Минск, 13 сентября

Светлана Тихановская стала главным кандидатом от оппозиции после того, как власти арестовали ее мужа, популярного блогера, который собирался баллотироваться в президенты, а также еще одного потенциального соперника Лукашенко на выборах.

В прошедшее воскресенье, по данным МВД Беларуси, в стране за нарушения закона о массовых мероприятиях были задержаны 774 человека.