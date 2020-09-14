Галерея ⟩ Водители под кайфом, пьяный несовершеннолетний и другие: полиция провела масштабную операцию

Стоянка возле шоссе Таллинн-Тарту в Кяревере в пятницу днем была забита машинами, одна дороже другой. К сожалению, это было не сборище автолюбителей - владельцы автомобилей ждали, когда полиция выдаст им квитанции о штрафах, пишет Tartu Postimees.
Полицейские Лыунаской префектуры устроили в пятницу большую операцию на дорогах Южной Эстонии, в ходе которой были проверены 1473 водителей и были выявлены 150 различных нарушений. Полицейская операция длилась двенадцать часов, с трех часов дня до трех ночи.
Старший смены патрульной службы Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь пояснил, что больше всего водители грешили превышением скорости. В общей сложности на дорогах Южной Эстонии полицейские задержали 126 человек. 67 из них были обнаружены в Тартумаа менее чем за три часа.
«Например, в Тартумаа полиция зафиксировала скорость автомобиля начинающего водителя, составлявшую 159 км/ч, а предосудительный рекорд был поставлен тем вечером в Вильяндимаа, где полиция измерила скорость одного BMW на уровне 190 км/ч», - сообщил Рейнталь.
Помимо превышающих скорость, полиция поймала семерых употребивших алкоголь водителей, четырех употребивших наркотики, двух водителей без водительских прав, двух - на незарегистрированном моторно-транспортном средстве, на одном автомобиле был обнаружен антирадар, у одного водителя-новичка не было знаков, один водитель не пристегнул ремень безопасности, один автомобиль не прошел технический осмотр, также за рулем был пойман пьяный несовершеннолетний. Полиция также поймала трех человек, употребивших наркотики и обнаружила наркотик, который был отправлен на экспертизу.