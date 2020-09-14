Галерея ⟩ Водители под кайфом, пьяный несовершеннолетний и другие: полиция провела масштабную операцию

Полицейские Лыунаской префектуры устроили в пятницу большую операцию на дорогах Южной Эстонии, в ходе которой были проверены 1473 водителей и были выявлены 150 различных нарушений. Полицейская операция длилась двенадцать часов, с трех часов дня до трех ночи.

Старший смены патрульной службы Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь пояснил, что больше всего водители грешили превышением скорости. В общей сложности на дорогах Южной Эстонии полицейские задержали 126 человек. 67 из них были обнаружены в Тартумаа менее чем за три часа.

«Например, в Тартумаа полиция зафиксировала скорость автомобиля начинающего водителя, составлявшую 159 км/ч, а предосудительный рекорд был поставлен тем вечером в Вильяндимаа, где полиция измерила скорость одного BMW на уровне 190 км/ч», - сообщил Рейнталь.