Сотрудник дома призрения заразился коронавирусом: учреждение закрылось на карантин

Информация о болезни сотрудника поступила в Lille Turvakodu в воскресенье, 13 сентября, и учреждение было немедленно закрыто на карантин. В связи с болезнью сотрудника в первую очередь проходят обследование все 19 других сотрудников дома престарелых.

В доме призрения 53 клиента, средний возраст которых составляет 77 лет, самому старшему - 96 лет, а самому младшему - 50 лет. В этом учреждении находятся люди со всей Эстонии. Весенняя волна эпидемии прошла мимо Lille Turvakodu, не затронув ни клиентов, ни сотрудников.

Кай Тооме является менеджером Lille Turvakodu пять лет, но в общей сложности проработал в этом функционирующем 27 лет учреждении 19 лет. Тоом называет свою работу стрессовой, особенно во время пандемии. «У нас старые, больные и инвалиды - поэтому здесь больше беспокойства и напряжения, чем в среднестатистическом учреждении по уходу», - сказал Тоом.

Всего в Эстонии 186 домов призрения и 47 специальных домов призрения. По состоянию на 9 июня в 24 домах призрения были заражения новым коронавирусом. На тот момент коронавирусом заразились 61 работник и 186 жильцов.

Почти 85 процентов людей, умирающих от нового коронавируса, старше 70 лет, и у большинства также были сопутствующие заболевания.

В настоящее время под наблюдением пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находится 1 062 человека, из них 190 - больных.В идаском региональном отделении под наблюдением находятся 367 человек, из которых 70 человек заболели, в Ида-Вирумаа заболели 56 человек, в Ляэне-Вирумаа - 14 человек (из них 10 иностранцев и 4 местных). В ляэнаском региональном отделении под наблюдением 37 человек, восемь из которых заболели. Под наблюдением лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находится 354 человека, 43 из которых больны.