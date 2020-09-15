Комиссия по экономике: вызванный коронавирусом кризис отразился и на ситуации на дорогах

Начиная с момента введения чрезвычайного положения в марте этого года, активность дорожного движения на перекрестках Таллинна снизилась на 35 %, к началу апреля падение достигло 41 %. Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что снижение количества автомобилей на дорогах отразилось и на статистике дорожных происшествий. «В то время как активность дорожного движения за время кризиса снизилась более чем на треть, количество несчастных случаев упало в два раза. Так что – нет худа без добра», – признал он.

Сестер добавил, что неизменной проблемой остаются транспортные средства без действующего дорожного страхования. По приблизительным подсчетам они составляют до 2 % от общего числа участников дорожного движения. «Для того, чтобы изменить эту ситуацию, нужно постоянно уделять ей внимание. Например, стоит серьезно взвесить такую мысль: камеры измерения скорости могли бы также автоматически проверять наличие дорожного страхования», – сказал Сестер.

Член комиссии по экономике Кальви Кыва отметил, что в среднем на дорогах происходит порядка сотни несчастных случаев в день; ущерб, причиненный в результате дорожного происшествия, составляет в среднем 1800 евро. «Несчастные случаи на дорогах – неизбежны, с этим придется смириться. Но мы можем помочь упростить производство по дорожным происшествиям. Например, идет поиск технологических решений для оформления происшествий. Это означает, что в дальнейшем не потребуется так часто прибегать к помощи полиции, – сказал Кыва.