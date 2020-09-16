Ратас: конфликт интересов в случае Фри не доказан

«Я считаю, что в Эстонии в любой момент, и сегодня, и завтра, должна действовать нулевая терпимость к отмыванию денег. Если не заниматься этой темой, она может представлять крайне серьезную угрозу для экономики, а также безопасности, - сказал Ратас. - Отмыванием "грязных" денег через Эстонию могут воспользоваться для нападения на наши интересы, а полученные таким способ средства могут быть использованы преступностью, например, для финансирования терроризма».

Он напомнил, что при предыдущей коалиции, в которой также состояли социал-демократы, в правительстве говорилось о том, что Эстонии следовало бы представлять свои интересы в США, и обсуждалась возможность соответствующего договора. «Новая коалиция 26 марта решила одобрить проект договора, но на тот момент еще не было известно, с кем его заключат. Эта задача была возложена на Министерство финансов, целью было получить потенциальные суммы штрафов для государственного бюджета», - сказал Ратас.

Что касается цены в три миллиона евро, то она, по словам Ратаса, является нормальным для рынка предложением за правовую помощь.

Ратас заявил, что договор с американским бюро будет немедленно расторгнут после того, как его прекратит исполнять любая из сторон. «Мы можем оценить наличие потенциального конфликта интересов с учетом двух аспектов: во-первых, слова самого адвокатского бюро о том, что у него отсутствует конфликт интересов. Второй аспект — слова министра финансов, который сказал, что конфликта интересов нет», - сказал Ратас и добавил, что Эстонии обязательно нужен партнер, который представлял бы ее интересы в США, где действует крайне сложная судебная система.

Ратас напомнил, что в период 2008-2015, когда у власти была Партия реформ, правительство ни разу не обсуждало тему отмывания денег. Что касается отчета сената США, то, по словам Ратаса, он подтверждает, что у Фри состоялся ряд разнообразных встреч, но отчет не подтверждает утверждения о конфликте интересов Фри по этому вопросу.

«По оценке Фри, его прежняя деятельность в качестве адвоката не приведет к конфликту интересов», - сказал Ратас. Составленные департаментом внешней разведки и МИД оценки Ратас считает противоречивыми. «Министерство иностранных дел рекомендовало выбор между двумя первыми бюро, которые заявили, что не будут представлять по этому вопросу предложения в связи с конфликтом интересов», - сказал Ратас.

По словам премьер-министра, сейчас невозможно со стороны оценить наличие конфликта интересов иначе, чем опираясь на оценку самого адвокатского бюро. «В том, что касается темы Фри, поднятой в связи с отмыванием денег, Юрген Лиги очень ловко сместил фокус на второстепенную тему. Важно то, каким образом Эстония выполняет свои обязательства в борьбе с отмыванием денег», - сказал Ратас.