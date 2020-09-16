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Убытки от коронакризиса в мировом масштабе окажутся меньше, чем думали в разгар первой волны пандемии, однако и опубликованный в среду улучшенный прогноз обещает беспрецедентное падение экономики за всю послевоенную историю.

Клуб богатых стран ОЭСР пересчитал оценки трехмесячной давности и теперь ожидает сокращения мирового выпуска и потребления в текущем году на 4,5%, а не на 6%, и восстановления на 5% в следующем.

«Среди всей этой невероятной неопределенности есть уверенность в одном: мир будет намного беднее, чем если бы вируса не было», - представила новый прогноз главный экономист ОЭСР Лоранс Бун.

До пандемии мир богател примерно на 3% в год, и если бы так все продолжалось, то к концу 2021 года 80-триллионная мировая экономика была бы на 7 трлн долларов больше, чем в новом прогнозе. То есть убытки от коронакризиса равносильны полной остановке двух крупнейших европейских экономик: Германии и Франции, отмечает ОЭСР.

Очевидно, что такими темпами мир не вернется к докризисному уровню благополучия даже к концу следующего года, пишут экономисты и предлагают рецепт: научиться жить с вирусом, чтобы вернуться к нормальной жизни еще до появления вакцины, и не прекращать антикризисную господдержку, пусть она и обходится в триллионы долларов и уже привела к увеличению долгов богатых стран в среднем на 15% их ВВП.

«С окончанием локдауна деловая активность в тех сферах жизни, где возможно социальное дистанцирование, резко восстановилась. Однако было бы неосмотрительно делать из этого вывод, что мировая экономика будет расти так же стремительно, как падала, и быстро вернется на докризисный уровень», - пишет экономист Лоранс Бун.

Целые отрасли остаются в глубоком кризисе. Число регулярных авиарейсов вдвое ниже, чем год назад, индустрии туризма и развлечений так и не вышли из спячки. В результате каждый пятый занятый в развитых странах рискует лишиться работы, приводит свои оценки ОЭСР.