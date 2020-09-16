Мама ученика: школа требует результат анализа на коронавирус, иначе не допустит сына до занятий

«Во вторник сын несколько раз покашлял в школе, его отравили домой, потому что у него было красное горло», - говорит Имби. В четверг семейный врач выписал направление на коронатест. Однако звонок из Центра тестирования Имби пропустила, перезвонить на данный телефон невозможно. «О том, что из Центра тестирования звонят всего один раз, я узнала позднее от своей подруги», - рассказывает она.

«Из класса моего сына отослали домой из школы в течение недели восемь детей. С таким отношением мы скоро снова будем на удаленном обучении, а детям только в радость, они полночи играют в компьютерные игры, иногда кашляют и сморкаются и все без температуры. Будто в мире нет других болезней», - возмущается Имби.

Мать говорит, что в семье никто не контактировал с больными коронавирусом, у всей есть приложение HOIA и никому не приходило оповещений. «Если бы у ребенка действительно был коронавирус, то больной была бы уже вся семья — все восемь человек, плюс родственники, по меньшей мере 20 моих клиентов и еще столько же коллег», - уверена Имби.

«Школы требуют сдать тест на коронавирус, однако семейные врачи не обязаны давать направление, если не видят на то оснований. Что же делать бедным родителям? Школа требует, семейный врач отказывается, а ребенок должен остаться без образования?» - не понимает Имби. Такой случай произошел и в семье ее подруги, где ребенка не допустили до занятий без анализа, однако семейный врач отказался выписывать направление. «Подруга получила направление через Департамент здоровья. Разве это нормально?» - спрашивает она.

На минувшей неделе и семейный врач Кармен Йоллер говорила, что семейные врачи не обязаны выписывать направления на коронатест для справки для школы. По словам Йоллер, Министерство образования не консультировалось с семейными врачами, когда создавало руководство для школ на эту осень. По словам Департамента здоровья, они направлений тоже не выдают.