Европарламент предлагает лишить Минск кредитов и ввести санкции против граждан РФ

Документ был опубликован в среду, а голосование по нему пройдет на сессии ЕП в четверг.

В документе содержится целый ряд идей по оказанию давления на Белоруссию. В частности, в нем отмечается, что ЕП "сожалеет о начале загрузки ядерного топлива на БелАЭС и о ее готовности начать производить электричество в ноябре"; просит ЕС "заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", предлагает провести "международную конференцию доноров средств для демократизации Белоруссии" и "отозвать решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в этой стране".

Европарламент также поставил под сомнение последние договоренности между Москвой и Минском, утверждая, что "Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата" на заключение каких-либо соглашений от имени республики, "в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии".

В проекте резолюции говорится о непризнании итогов состоявшихся в Белоруссии 9 сентября президентских выборов, поскольку "они были проведены с грубым нарушением всех международных стандартов". Кроме, того, подчеркивается в документе, ЕП "не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии по истечении его нынешнего срока полномочий", но "приветствует Координационный совет оппозиции как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Белоруссии". В этой связи к Еврокомиссии и Совету ЕС обращен призыв "оказать содействие белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету во главе со Светланой Тихановской".

В резолюции говорится, что ЕП решительно поддерживает санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии, включая Александра Лукашенко. "Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии, призывает Совет ЕС последовать примеру прибалтийских государств, включивших Лукашенко в свой санкционный список <...>, призывает Совет ЕС изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии", - говорится в документе.

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС, отмечает ТАСС. Кроме того, финальные формулировки резолюции могут отличаться, поскольку процесс внесения поправок в этот документ еще не завершен.

Однако вероятность того, что данная резолюция будет принята практически в неизменном виде, очень высока, поскольку ведущие фракции Европарламента весьма радикально настроены в отношении Минска.

Тем не менее, как отмечает ТАСС, ЕС уже более месяца не может утвердить черный список представителей руководства Белоруссии, которых Брюссель считает "ответственными за фальсификацию выборов и полицейское насилие". Решение о необходимости ввести такие персональные санкции было принято еще 14 августа на экстренной встрече глав МИД ЕС.