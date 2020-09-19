Насколько эффективно мобильное приложение против COVID-19? Опыт Германии

Разработчики приложения и власти ФРГ, однако, это отрицают. Данные пользователей, установивших приложение, хранятся децентрализованно - только на личных смартфонах. Они закодированы так, чтобы сами владельцы не могли их прочесть. Через две недели информация автоматически уничтожается.

Ни Институт имени Роберта Коха, ни третьи лица не имеют доступа к этим сведениям, подчеркивают в правительстве ФРГ. Более того, власти утверждают, что по этой причине даже не могут получить точные данные о том, сколько пользователей получили уведомления об опасности заразиться коронавирусом.

При этом инициатива сделать использование приложения обязательным пока не получила широкой поддержки в ФРГ. Герт Вагнер считает, что это невозможно сделать, в том числе по техническим причинам. Смартфоны есть далеко не у всех. К тому же, воспользоваться приложением могут лишь обладатели относительно новых моделей мобильных устройств: Android шестой версии (Marshmallow) и новее, а также iOS 13.5 и новее.